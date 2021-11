1:1 gegen Griechenland: Deutsche U 19 für Eliterunde qualifiziert

Die deutschen U-19-Junioren haben sich durch ein 1:1 gegen Turnier-Gastgeber Griechenland für die Eliterunde um die EM-Teilnahme qualifiziert. Eine Führung brachte die Elf von DFB-Coach Hannes Wolf dabei in Überzahl nicht über die Zeit.

"Die Ergebnisse sagen schon einiges aus. Es ist noch Luft nach oben. In zwei Spielen haben wir vier Gegentore kassiert. Das sieht man als Verteidiger natürlich nicht gerne. Die Leistung geht auf jeden Fall besser", zeigte sich Augsburgs Günther in einem Interview mit dfb.de vor der entscheidenden Partie gegen Griechenland nicht zufrieden mit dem bisherigen Lehrgang. Auf ein 4:1 gegen Färöer ließ die U 19 des DFB zuletzt ein 1:3 gegen Russland folgen. Gegen den Turnier-Gastgeber benötigte die Elf von Hannes Wolf somit mindestens einen Zähler, um in die nächste Qualifikationsrunde einzuziehen.

Die von Günther kritisierte Defensive stand zunächst aber recht sicher, wenngleich offensiv nicht viel passierte. Das erste Tor erzielte Kade (Hertha) nach einer Ecke in Minute 49, fünf Zeigerumdrehungen später dezimierten sich die Griechen zudem - Koulierakis sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte.

Aluminium kurz vor Schluss

Die Überzahl konnte die Elf von Hannes Wolf aber nicht weiter ausnutzen, im Gegenteil: Der eingewechselte Riedel (Darmstadt) brachte Koutsias im Strafraum zu Fall - und der Gefoulte verwandelte selbst zum 1:1 (62.).

Deutschland ließ in der Folge kaum mehr etwas zu und hatte durch Jessen die beste Chance im zweiten Durchgang, kurz vor Schluss traf der Mann vom FC St. Pauli aber nur Aluminium (89.).

Somit blieb es beim 1:1, was Deutschland den Einzug in die Eliterunde garantiert. Diese ist der letzte Schritt vor der Europameisterschaft in der Slowakei. Die Eliterunde wird in der zweiten Märzhälfte ausgespielt.