Griechenland besiegt Tschechien und ist nun deutscher Gegner

Griechenland mit Starspieler Giannis Antetokounmpo ist deutscher Gegner im Viertelfinale der Basketball-EM. Die Griechen gewannen am Sonntagabend in Berlin nach Halbzeitrückstand mit 94:88 gegen Außenseiter Tschechien.

Superstar Antetokounmpo von NBA-Klub Milwaukee Bucks überragte diesmal nach schwachem Start erst in der zweiten Halbzeit, am Ende stand für ihn mit 27 Punkten und zehn Rebounds dennoch ein Double-Double.



Am Dienstag (20.30 Uhr) kommt es nun zum Duell zwischen Deutschland und Griechenland. Bei der deutschen Mannschaft stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Franz Wagner (Knöchel) und von Nick Weiler-Babb (Schulter). Auch Antetokounmpo hatte zuletzt über Knöchelprobleme geklagt, scheint aber wieder fit und voll belastbar zu sein. Neben Giannis sind auch seine beiden Brüder Kostas und Thanasis Antetokounmpo Teil des griechischen Kaders.

Schröder: Großer Respekt vor Antetokounmpo

Antetokounmpo sei "einer der besten Spieler der Welt", sagte DBB-Kapitän Dennis Schröder mit Blick auf das direkte Duell. "Die Voraussetzungen, die er hat, von seinem Körper, von seiner Größe, von seinem Stil, das ist das, was ihn auszeichnet."



"Wenn du was erreichen willst in so einem Turnier, dann musst du natürlich gegen die Besten gewinnen", so Schröder weiter. "Im Endeffekt wird das eine geile Challenge sein. Wir nehmen das mit Stolz an."

Vor dem Sieg der Griechen, die zugleich als einziges Team bei der EM weiter ungeschlagen blieben, hatte am Sonntag Turnierfavorit Serbien überraschend gegen Italien die Segel streichen müssen.