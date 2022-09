Griechen siegen ohne Giannis - Serben dominieren

Griechenland siegte am Montag auch ohne seinen Superstar, Serbien tat es den Hellen am Abend gleich. Italien will indes der Ukraine die erste Turnierniederlage zufügen. Spannend machten es die Kroaten.

Kampf um den Ball: Serbiens Nikola Jokic (3.v.re.) beim Rebound. picture alliance / Eibner-Pressefoto