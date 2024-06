Griebsch kehrt nicht nach Stuttgart zurück

Lukas Griebsch wird nach seiner Leihe zur TSG Balingen nicht zum VfB Stuttgart zurückkehren. Der 20-jährige Außenbahnspieler wechselt in die Regionalliga Nordost zum Greifswalder FC. "Lukas ist ein junger, sehr gut ausgebildeter Spieler, der bereits Spiele (23, Anm. d. Red.) in der Regionalliga gemacht hat. Wir hoffen, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird", so David Wagner, Geschäftsführer Sport beim GFC, zum Transfer des gebürtigen Thüringers, der zunächst für ein Jahr unterschreibt.