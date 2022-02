GRID Legends: Irgendwo zwischen Need for Speed und Gran Turismo

Nach knapp drei Jahren erscheint mit GRID Legends ein neuer Ableger der Reihe. Es ist der erste von EA SPORTS. Führt das Unternehmen die Tradition der Reihe fort? Oder gibt es neue Ideen?

Heute erscheint mit GRID Legends der fünfte Teil der GRID-Serie - aber der erste seit der Übernahme von EA SPORTS. Kicker eSport hat es bereits für etwa zehn Stunden angespielt.

Ähnlich wie in Gran Turismo sind die Fahrklassen bunt gemixt: Drifter, Trucks, Electric oder Trackday. Alles, was das Herz begehrt. Doch die Formalitäten sind auch das Einzige, was das Spiel mit dem oben genannten Konkurrenten gemeinsam hat, denn: GRID Legends trägt eher die Arcade-DNA.

Das verdeutlicht in den ersten Augenblicken schon der Story-Modus. Der beginnt nämlich mit einem lauten Knall und unzähligen Fragen: Wen spiele ich? In welchem Team fahre ich? Und welche Bedeutung hat das Rennen, in dem ich bin?

Spektakulärer Einstieg

Dann wird aber schnell klar: Es ist die letzte Runde und die Teamkollegin startet ein Überholmanöver für Platz eins. Ihr Rivale hat jedoch etwas dagegen und stößt sie in die Leitplanke. Was folgt ist eine Massenkarambolage, sich überschlagende Autos - im echten Leben wäre das nicht glimpflich ausgegangen.

Dessen ungeachtet, geht es dann per Übergang ans virtuelle Steuer. Das Ziel: Die Lage ausnutzen, das Feld von hinten aufräumen und als erster über die Ziellinie fahren. Ist das geschafft, folgt einer harter Cut und keine Antwort, wie es etwa den verunglückten Fahrern geht.

Stattdessen wird die Rückspultaste gedrückt und die Geschichte vor diesem Erlebnis erzählt - als fiktiver Dokumentarfilm mit echten Schauspielern.

Ein neues Talent gesucht - Filmsequenz aus der Karriere. EA SPORTS

Um das zu realisieren setzen die Entwickler auf die Volume-Technologie: Mithilfe einer Echtzeit-Engine reagiert der projizierte Hintergrund auf die Bewegungen der Kamera am Set. Optisch ist also zum realen Hintergrund kaum noch ein Unterschied zu erkennen.

Filmische Inszenierung, aber: eigentliche Handlung unbedeutend

Mit insgesamt 36 Kapiteln ist die Geschichte auch nicht im Handumdrehen durchgespielt. Das Fragezeichen steht allerdings hinter der Erzählweise. Gerade bei den letzten Need for Speed-Ablegern musste sich EA häufig anhören, eine eher fade und unspektakuläre Story geschaffen zu haben.

Und das setzt sich auch in GRID Legends fort, denn Spannung und Rivalität wird zu Beginn nicht aufgebaut. Enttäuschend ist es, dass die Ereignisse aus den Rennen keinen Einfluss haben. Das heißt: Es spielt keine Rolle, ob euer Gegner meilenweit hintendran hängt oder erst Millimeter vor der Ziellinie überholt wird.

Damit verschenken die gestalterisch guten Sequenzen großes Potenzial. Denn der Spielspaß könnte durch Einfluss auf die Story steigen. Wird der angebliche Rivale im Rennen Letzter, aber im Filmausschnitt dargestellt, als hätte er vorne mitgemischt, wirkt das unrealistisch.

Einfache Steuerung - kaum Kontrollverluste

Für Abwechslung innerhalb der Story sorgen verschiedene Events. Dadurch muss nicht immer dasselbe Prozedere durchgemacht werden. Mal geht es also darum, die schnellste Zeit zu fahren, ein Rennen zu gewinnen oder nicht eliminiert zu werden. Auch das orientiert sich deutlich am Arcade-Spieler, genauso wie die Steuerung.

Denn egal ob ein Auto aus der Drift- oder GT-Klasse kommt, die Steuerung ist bei fast allen Klassen identisch. Selbst bei ausgeschalteten Hilfen ist es nicht sonderlich schwer, Kurven oder riskante Manöver zu fahren. Selbst Regen oder Sturm stellen keine wirklichen zusätzlichen Herausforderung dar. Kritisieren müssen wir allerdings das Schadensmodell und die Kollisionen.

Verschiedene Renndisziplinen sorgen für Abwechslung EA SPORTS

Generell ist der Motorsport ein kontaktloser Sport. Das heißt: Berührungen werden bestraft. Das ist bei GRID Legends nicht der Fall. Bleibt in den Einstellungen das Schadensmodell deaktiviert, lassen sich die Rennen auch prima für Stock Car Events nutzen.

Bedeutungslose Widersacher?

Wirft der Spieler jedoch andere aus der Bahn - oder touchiert sie auch nur leicht - mutiert der Gegner zum Widersacher. Was das jedoch für einen Einfluss auf das Rennen hat, ist noch nicht ersichtlich. Auf die Story hat das jedenfalls keinen, was auch hier eine verschenkte Möglichkeit wäre - auf Rivalitäten und Spannung.

Aber auch selbst wenn der Schaden aktiviert ist, die Autos halten einiges aus. Mit voller Geschwindigkeit in die Leitplanke rasen - das geht mehrfach.

Dennoch: Wer keinen Schaden nehmen will, der muss reaktionsschnell sein. Warum? Aus bisher unbekannten Gründen verlieren die KI-Autos urplötzlich an Grip und drehen sich. Das vermittelt den Eindruck, der Spieler soll ein zusätzliches Hindernis bekommen.

Viele Möglichkeiten abseits der Geschichte

Sobald die Geschichte zu Ende ist, bietet das Spiel noch eine Karriere danach. Diese ist allerdings nicht inszeniert. In ihr geht es dann darum, in den einzelnen Ligen aufzusteigen, Geld zu verdienen, Autos zu kaufen und diese zu tunen. Das Tuning ist übrigens weitaus schlichter gehalten als in beispielsweise Need for Speed.

Innerhalb der Events lassen sich Erfahrungspunkte verdienen. Mit denen kann der Spieler dann den Wagen hochleveln. Ebenso können wie bei den Vorgängern die Mechaniker und Teamkollegen durch Skillpunkte verbessert werden.

Mit den aufgemotzten Autos lassen sich dann auch online Runden drehen - plattformübergreifend. Und wie in Formel 1 2022 gibt es auch wöchentliche Herausforderungen.

Fazit

Die Zielvorgabe ist also klar: Ein Arcade-Racer im Sim-Racing-Gewand. Das heißt: Es eignet sich vor allem für jene, die in die Szene einsteigen möchten. Die Story ist erfrischend anders inszeniert, verschenkt jedoch ein wenig an Potenzial, da der Spieler keinen Einfluss darauf nehmen kann.

Am Ende steht ein Rennspiel das zwischen Need for Speed und Gran Turismo einzuordnen ist. Die Events sorgen für Spaß, die Möglichkeiten sind groß und es ist einfach zu bedienen. Gut inszeniert ist die Story, auf den ersten Überblick aber eher lahm und leider nicht auf die Rennergebnisse bezogen.

Damit schafft EA SPORTS zwar einen guten Nachfolger, offenbart aber altbekannte Probleme. Somit hebt es sich nicht aus der Masse heraus.