Gressel vor Berufung in die US-Nationalmannschaft

Der aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch stammende Julian Gressel steht wohl kurz vor seinem Debüt für die amerikanische Nationalmannschaft. Der "Washington Post" zufolge wird der Außenspieler für das Wintercamp nominiert.

Debütiert bald ein gebürtiger Deutscher in der US-Nationalmannschaft? Wie die "Washington Post" berichtete, soll der aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch stammende Julian Gressel für das traditionelle Wintercamp des WM-Achtelfinalisten nominiert werden. Im ersten Lehrgang des Jahres, der am 21 Januar beginnt, bestreiten die USA Testspiele gegen Serbien (25. Januar) und Kolumbien (28. Januar).

Rookie des Jahres 2017

Gressel wechselte 2013 in die USA und gehörte zu den Leistungsträgern am Providence College. Seit 2017 spielt der inzwischen 29-Jährige in der Major League Soccer - und sorgte gleich in seiner Premierensaison für Furore: Der Außenspieler wurde als erster Deutscher zum MLS-Rookie des Jahres gewählt. Nach seinen Stationen bei Atlanta United und DC United ist er seit dem vergangenen Sommer für den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps aktiv. Er bereitete in seinen 181 MLS-Einsätzen 60 Tore vor und traf selbst 21-mal.

Da Gressel, der 2018 eine Amerikanerin heiratete, seit November die US-Staatsbürgerschaft besitzt, konnte der amerikanische Verband ihn in dieser Länderspielperiode erstmals für eine Berufung in Betracht ziehen.

Aufgebot ohne in Europa unter Vertrag stehende Spieler

Im Aufgebot, welches am Mittwoch bekannt gegeben wird, stehen zum Großteil Spieler, die zuletzt im WM-Kader nicht berücksichtigt wurde. Denn die in Europa unter Vertrag stehenden Akteure, wie unter anderem Ex-Schalker Weston McKennie werden nicht nominiert, da es sich um keine offizielle FIFA-Abstellungsperiode handelt.

Während das Trainingslager unter der Leitung von Assistenztrainer Antony Hudson stattfindet, berät der Verband über die Vertragsverlängerung von Gregg Berhalter. Der Vertrag des Nationaltrainers lief am Ende des vergangenen Jahres aus. Der Verband wartet bis zur Entscheidung auf die Ergebnisse einer Untersuchung zu einem Vorfall aus dem Jahr 1991, als Berhalter seine spätere Frau während eines Streits trat.