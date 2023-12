Gressel bestätigt Abgang via Instagram

Wie erwartet, wird der Mittelfranke Julian Gressel den MLS-Klub Columbus-Crew, mit dem er gerade erst Meister in den Vereinigten Staaten wurde, verlassen. Via Instagram bestätigte der 29-Jährige seinen Abschied von dem Verein, zu dem er erst im vergangenen Sommer gewechselt war. Im letzten Satz schreibt er außerdem: "Ich freue mich schon darauf, als Spieler hierher zurückzukehren", so Gressel. Die Vermutung liegt damit sehr nahe, dass er sich zur neuen Saison einem weiteren MLS-Klub anschließen wird.