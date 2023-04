"Grenzenlose Freude" ist Napolis einziges Risiko - Juan Jesus benennt Milans Problem

Gegen Milan muss Napoli ein 0:1 wettmachen, kann das aber mit Top-Stürmer Victor Osimhen machen. Juan Jesus warnt vor Mailänder Provokationen, während Trainer Luciano Spalletti erklärt, warum das einzige Risiko seines Teams im Rückspiel "grenzenlose Freude" sei.

"Solche Abende sind es, warum wir Fußball spielen", sagte Milans Verteidiger Simon Kjaer vor dem Champions-League-Kracher in Neapel. Im Stadion Diego Armando Maradona werden die Neapolitaner dann versuchen, das 0:1 aus dem Viertelfinalhinspiel in San Siro wettzumachen.

An Selbstvertrauen fehlt es den Süditalienern jedenfalls nicht, wie Abwehrmann Juan Jesus deutlich macht. "Wir haben über die gesamte Saison hinweg gezeigt, wer Napoli ist. Wir sind ihnen in der Liga 22 Punkte voraus", stellte der 31-Jährige fest und appellierte an sein Team, sich die eigenen Stärken ins Bewusstsein zu holen. Zugleich warnte er davor, sich auf gegnerische Provokationen einzulassen. "Milan hat im Hinspiel provoziert und wollte Ärger, wir haben aber mit Fußball geantwortet und das werden wir auch morgen tun. Wir müssen schlauer sein."

Der Brasilianer, der voraussichtlich für Min-Jae Kim (Gelbsperre) auflaufen wird, weiß auch, dass er sich um die Unterstützung der eigenen Fans keine Sorgen machen muss. "Sie wissen, dass sie uns pushen müssen und wir werden unser Bestes auf dem Platz geben", versprach Juan Jesus und erinnerte an den furiosen 5:1-Ligasieg gegen Juventus Turin. "Unsere Leistung damals war auch dem Extra-Push geschuldet."

Wird Osimhen ein Problem für Milan?

Milan ist zwar nicht Juve - und hat die letzten zwei Duelle gegen Neapel gewonnen, vergangenen Woche in der Champions League 1:0 und Anfang April in der Liga 4:0. In beiden Spielen fehlte jedoch der vom FC Bayern beobachtete Angreifer Victor Osimhen. Der Nigerianer führt die Torjägerliste in Italien mit 21 Treffern klar an und kehrt nach Oberschenkelverletzung zurück. "Ich denke, dass das ein Problem für die Milan-Abwehr ist", betont Juan Jesus und lobt seinen Mitspieler dafür, dass er "immer Hunger auf mehr hat".

Das einzige Risiko, das wir haben, ist unendliche Freude zu entfachen. Luciano Spalletti

Der beste Weg, um Milan beizukommen, sei Ballbesitz, denn "ohne Ball kann man nichts anstellen". Allerdings warnt der Innenverteidiger auch eindringlich vor dem starken Sturm der Rossoneri, bei denen er Rafael Leao als gefährlichsten Spieler ausgemacht hat. "Er ist komplett, physisch stark und verfügt über tolle Dribbling-Fähigkeiten."

Spallettis klare Marschroute

Napolis Trainer Luciano Spalletti weiß ebenfalls um die gegnerische Stärke, auch um Milans Konterstärke - doch er ist bereit, das in Kauf zu nehmen. "Bei unserer Spielweise passiert es nunmal, dass sich Lücken zwischen den Linien bilden. Das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen", gab der 64-Jährige zu und gab direkt die Marschroute vor: "Wir müssen intensiv spielen, Räume schaffen und passen, um uns Chancen zu erspielen. Wir sind ein Team und haben nicht die Individualisten, die ein Spiel entscheiden können - wir müssen als Team arbeiten."

"Wir wollen gewinnen", betonte Spalletti zwar, erwähnte aber auch direkt, dass man nichts zu verlieren habe, da Napoli erstmals im Viertelfinale der Champions League steht. Von daher gebe es "kein Risiko rund um dieses Spiel. Das einzige Risiko, das wir haben, ist, unendliche Freude zu entfachen."