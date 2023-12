"Grenzen in inakzeptabler Weise überschritten": Lustenau arbeitet mit Fans Derby-Eklat auf

Beim vergangenen Vorarlberg-Derby zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau (0:3) kam es auf der Tribüne der Gäste zu unschönen Szenen. Anhänger der Lustenauer sorgten mit Pyrotechnik und dem Wurf von Fackeln auf das Spielfeld für eine minutenlange Unterbrechung, sodass sogar Feuerwehrleute ausrücken mussten. Nun hat der Klub mit den Fans den Eklat aufgearbeitet.

Nur drei Punkte konnte Austria Lustenau in der bisherigen Saison sammeln und steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zudem gingen auch beide Derby-Partien gegen den SCR Altach jeweils deutlich mit 0:3 verloren, weswegen bei den Klubverantwortlichen und den Anhängern einiges an Frust herrscht. Diese Unzufriedenheit machten die Fans der Lustenauer beim vergangenen Duell gegen den Lokalrivalen Anfang Dezember deutlich, als sie nach dem 2:0 der Altacher durch den Wurf von pyrotechnischen Gegenständen auf das Spielfeld für eine minutenlange Spielunterbrechung sorgten. Schiedsrichter Christopher Jäger musste beide Teams sogar in die Kabine schicken, während Feuerwehrleute ausrückten, um die offenen Flammen vor dem Fansektor unter Kontrolle zu bringen.

Nun haben sich Vertreter des Vorstands sowie der Fans gemeinsam mit den Fanbeauftragten am vergangenen Montag zu einer Aussprache zusammengesetzt, um die unschönen Vorkommnisse beim Derby aufzuarbeiten. Dabei stellte der Vorstand der Lustenauer in einer offiziellen Vereinsmitteilung klar, "dass der personengefährdende Missbrauch von Pyrotechnik und den Gegner abwertende Transparente mit Werten des Vereins wie Respekt, Toleranz und Fairness völlig unvereinbar sind. Diese Werte und die verbindende Kraft des Fußballs haben in einer Zeit, in der das Auseinanderdriften der Gesellschaft das Zusammenleben vor neue Herausforderungen stellt, eine besondere Bedeutung."

Frühjahrsstart gegen WSG Tirol

Die Anhänger des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts zeigten sich einsichtig und räumten ein, "dass beim Derby in Altach Grenzen in inakzeptabler Weise überschritten wurden. Dieses Verhalten war für den Verein nicht nur finanziell vereinsschädigend." Als Konsequenz auf den Eklat hat sich der Verein mit den Fan-Vertretern auf vier zentrale Punkte geeinigt: 1. Interne Abmachung zum Verzicht auf zuschauergefährdende Pyrotechnik / 2. Spendenaktionen für karitative Zwecke / 3. Helferdienste bei den Heimspielen der Austria in Bregenz / 4. Finanzieller Beitrag für den Nachwuchs der Austria.

Die Lustenauer kommunizieren, dass sich die "Vertreter des Vorstands und der Fans des SC Austria Lustenau sowie die Fanbeauftragten darauf verständigt haben, dass der Verein aus der derzeit schwierigen Situation nur mit einem gemeinsamen Kraftakt und entsprechendem Zusammenhalt herauskommen wird. [...] Die Fans der Austria werden dies auch im Frühjahr wieder unter Beweis stellen und die Mannschaft sowie den Verein mit positiven Aktionen unterstützen und damit zeigen, dass sie sich mit den Werten des Vereins voll identifizieren." Sportlich soll der Umschwung mit dem neuen Cheftrainer Andreas Heraf gelingen, der am Dienstabend als Nachfolger des Ende November beurlaubten Markus Mader vorgestellt wurde. Zum Frühjahrsstart steht für Lustenau ein wichtiges Auswärtsspiel bei der Vorletzten WSG Tirol (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker!) an.