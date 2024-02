"Grenze überschritten": Travis Kelce bereut Rempler gegen seinen Trainer

Es war die Szene der ersten Hälfte dieses Super Bowls: Chiefs-Tight-End Travis Kelce war nach einem Spielzug wutentbrannt auf seinen Trainer Andy Reid zugestürmt und hatte diese angeschrien sowie gestoßen.

Dass die Kansas City Chiefs nach einem schwachen Start in den Super Bowl LVIII (58) gefrustet waren, war verständlich. Quarterback Patrick Mahomes & Co. hatten gerade offensiv kaum etwas zustande gebracht und Sekunden vor der Halftime Show mit Sänger Usher lediglich ein Field Goal durch Harrison Butker zum 3:10-Anschluss vorzuweisen.

Zu diesem Zeitpunkt sah es für viele Zuschauer klar nach einem Triumph der San Francisco 49ers, dem Herausforderer, aus.

Allen voran Tight End Travis Kelce, der sich nach einer von Verletzungen und schwachen Vorstellungen durchzogenen Regular Season in den Playoff-Wochen zu alter Top-Form gemausert hatte, war ein Schatten seiner selbst. Denn als sich der 34-jährige Routinier in der Pause gen Katakomben aufgemacht hatte, war für ihn lediglich ein Catch für ein mickigres Yard zu Buche gestanden.

Um seinen bis hierhin schwachen Auftritt "abzurunden", hatte sich Kelce auch noch einen Aussetzer erlaubt und seinen Trainer Andy Reid nach einem gescheiterten Spielzug, bei dem er selbst nicht mit aufgestellt gewesen war, angerannt und lauthals angeschrien. "Der Coach hat uns gebeten, unsere Meinung zu sagen. Ich wollte ihm einfach zeigen, wie viel Leidenschaft ich für dieses Team habe", so seine Erklärung.

Reid nimmt's mit Humor: "Er hat meine Hüfte getestet"

Nach Wiederbeginn drehten die Chiefs bekanntlich auf, feierten letztlich in der Overtime einen famosen Comeback-Triumph zur direkten Titelverteidigung und zum vierten Super-Bowl-Sieg der eigenen Franchise-Geschichte. Daran hatte auch Kelce seinen Anteil, der sich mit insgesamt neun Receptions noch auf 93 Yards steigerte und kurz nach dem sicheren Triumph auch feiernd zusammen mit Head Coach Reid gesehen wurde. Über den emotionalen Aussetzer diskutiert wurde aber weiterhin - auch von Kelce selbst.

"Ich kann mich nicht so aufregen, dass ich den Trainer anremple und ihn aus dem Gleichgewicht bringe und so", sagte der Tight End des amtierenden Titelträger nun am Mittwoch im Podcast "New Heights", den er zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.

"Du hast eine Grenze überschritten. Ich denke, rückblickend betrachtet gibt es bessere Wege, damit umzugehen", kommentierte sein 36-jähriger und damit älterer Bruder (bis zuletzt als Center bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag) die Aktion. "Ja, ich weiß. Ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Ich liebe Coach Reid. Coach Reid weiß, wie sehr ich es liebe, für ihn zu spielen - und wie sehr ich es liebe, ein Produkt seiner Trainerkarriere zu sein", entgegnete der jüngere Kelce-Spross daraufhin.

Der große rote Mann und Burger liebende Head Coach Reid selbst kommentierte die Situation nach dem 25:22 der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers übrigens mit Humor: "Er hat meine Hüfte getestet. Was mir gefällt, ist, dass er das Spiel liebt und seiner Mannschaft zum Sieg verhelfen will. Das ist keine egoistische Sache. Das ist es nicht. Ich verstehe das. So sehr er auch mit mir zusammenstößt, ich stehe hinter ihm und verstehe das. Er hat mich in dem Moment einfach aus dem Gleichgewicht gebracht."