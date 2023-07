Greiml zieht sich erneut Kreuzbandriss zu

Leo Greiml hat sich bei der Generalprobe am Samstag gegen den FC Twente Enschede eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen. Die Lage in der Schalker Innenverteidigung spitzt sich damit zu.

Der Schalke-Tag am Sonntag lief gerade ein paar Minuten, da gab der Verein eine Schocknachricht bekannt: Nach erster Diagnose hat sich Leo Greiml am Samstag im letzten Testspiel dieser Vorbereitung gegen den FC Twente Enschede (2:2) bereits nach fünf Minuten das Kreuzband gerissen.

Es ist bereits der zweite in der noch jungen Karriere des 22-Jährigen. Im Oktober 2021 hatte er sich in einer Ligapartie seines damaligen Vereins Rapid Wien gegen den TSV Hartberg das Kreuzband gerissen, auch der Meniskus war in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Verletzung bedeutete einst das Saison-Aus für den Österreicher, der im darauffolgenden Sommer ablösefrei zum FC Schalke wechselte (Vertrag bis 2025). Wie diesmal war auch damals das rechte Knie betroffen.

Die genaue Ausfallzeit könne "zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden", erklärte Schalke 04 in einer Mitteilung. Greiml wird mindestens die Hinrunde verpassen, weitere Untersuchungen sollen zeitnah folgen. "Die Verletzung ist wahnsinnig bitter für Leo. Er war bis zum Spiel gegen Enschede sehr stabil durch die Vorbereitung gekommen. Dieser schwere Rückschlag tut uns unendlich leid für ihn", sagt Sportdirektor André Hechelmann.

Baumgartl steht ganz oben auf der Liste

Greimls Ausfall spitzt die Personalsituation in der zentralen Defensive zum jetzigen Zeitpunkt weiter zu. Aktuell hat nur der linke Innenverteidiger Marcin Kaminski, der unter der Woche zum ersten Stellvertreter des neuen Kapitäns Simon Terodde ernannt worden ist, seinen Platz sicher, die Position rechts neben ihm ist vakant. Im Moment stehen nur noch Henning Matriciani und Ibrahima Cissé zur Verfügung.

Schalke hatte schon vor Wochen Bedarf in der Innenverteidigung erkannt, nicht zuletzt durch die Abschiede von Moritz Jenz (VfL Wolfsburg) und Sepp van den Berg (Mainz 05). Deshalb ist die Suche nach einem neuen Abwehrspieler schon weit fortgeschritten, die Verpflichtung steht kurz bevor.

Zum Schalke-Tag am Sonntag konnte der Verein seinen Fans noch keinen weiteren Mann präsentieren, bis zum Saisonauftakt am Freitag beim Hamburger SV (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will der Absteiger einen Wechsel eingetütet haben. Ganz oben auf der Liste steht Timo Baumgartl, der in den vergangenen beiden Saisons an Union Berlin ausgeliehen war. Sein Stammverein ist die PSV Eindhoven.