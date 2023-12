Greil von Rapid zum SV Sandhausen

Mittelfeldspieler Patrick Greil verlässt den SK Rapid nach eineinhalb Jahren und wechselt zum SV Sandhausen in die 3. Liga Deutschlands.

Sechs Tage vor Weihnachten bekommt Mittelfeldspieler Patrick Greil einen neuen Vertrag unter den Baum. Allerdings nicht bei seinem bisherigen Verein, dem SK Rapid aus Wien, sondern beim deutschen Drittligisten SV Sandhausen. Wie lange sein neues Arbeitspapier läuft, gab sein Neo-Arbeitgeber nicht bekannt, bei Rapid hätte Greil noch bis Sommer 2025 Vertrag gehabt.

"Ich freue mich ungemein auf die neue Herausforderung in Deutschland und kann es kaum erwarten, im neuen Jahr gemeinsam mit dem Team anzugreifen", sagte Greil über seinen Wechsel. SVS-Sportdirektor Matthias Imhof erklärte: "Ich kenne Patricks Qualitäten im Mittelfeld aus unserer Zeit in Klagenfurt. Er ist torgefährlich, sucht den Abschluss und wird unsere Stürmer sehr gut in Szene setzen."

Greil kam in eineinhalb Jahren in Wien zu 48 Pflichtspieleinsätzen für Rapid, in denen ihm allerdings nur ein Tor gelang. SCR-Sportchef Markus Katzer wünscht dem 27-Jährigen "alles Gute bei seinem nächsten Karriereschritt". Zuletzt spielte Greil bei den Grün-Weißen überhaupt keine Rolle mehr, trotzdem habe er sich "stets vorbildhaft verhalten und war ein anerkanntes und geschätztes Teammitglied".