"Greift unsere Geschichte auf": DHB präsentiert neue Trikots für die Heim-EM

Noch vor dem mit Spannung erwarteten "Tag des Handballs" hat der DHB seine neuen Nationaltrikots veröffentlicht. Mit diesen werden die Frauen die nahende WM bestreiten, die Männer dann im Januar die Heim-EM.

Gemeinsam mit Ausrüster "Puma" hat der Deutsche Handballbund am Freitag die neuen weißen Heim- und schwarzen Auswärtstrikots für die kommende Handball-Europameisterschaft im eigenen Land sowie die nahende Frauen-WM vorgestellt. Groß zelebriert werden soll dies auch am 5. November 2023 beim "Tag des Handballs" in der Münchener Olympiahalle. Dann treffen die DHB-Frauen vor 10.000 Zuschauern auf Ungarn (14.30 Uhr) und die Männer zum zweiten Mal binnen drei Tagen auf Afrikameister Ägypten (17.15 Uhr).

"Die Heim-EM ist das Highlight zum Start ins Jahr 2024 und ein Leuchtturm im Jahrzehnt des Handballs. Mit dem neuen Puma-Trikot, das in moderner Form unsere Geschichte aufgreift, können wir ein strahlendes Zeichen setzen", ist Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, überzeugt: "Wir freuen uns auch, dass wir für unsere Fans das Merchandising-Angebot des Deutschen Handballbundes gerade mit der Puma-Freizeitkollektion weiter ausbauen können. Identifikation mit unseren Teams lässt sich sehr gut tragen."

Neuer Dress "auf Höchstleistung ausgelegt"

Unter dem Motto "Bereit. Für Alles." sollen die neuen Trikots Teil der Erfolgsgeschichte werden, die die Frauen bei der WM in Dänemark, Norwegen und Schweden ab Ende November schreiben wollen. Für die Männer beginnt die Mission EM-Gold im eigenen Land am 10. Januar mit dem Weltrekordspiel im Düsseldorfer Fußballstadion gegen den Nachbarn aus der Schweiz.

Die neuen Trikots seien "auf Höchstleistung ausgelegt und zeigen sich gleichzeitig in einem modernen Design", wie der DHB in seiner Pressemitteilung schreibt: "Die fließenden Vertikaldesignelemente auf den klassisch in Schwarz und Weiß gehaltenen Jerseys verkörpern Dynamik und Flexibilität. Schwarze Rundhalskrägen und Ärmelabschlüsse komplettieren sowohl das Heim- als auch das Auswärtsjersey." Eine feuchtigkeitsableitende Technologie soll zudem optimale Atmungsaktivität garantieren.

Die Männer- und Frauen-Trikots kosten 74,95 Euro, die für Kinder jeweils zehn Euro weniger.