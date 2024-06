Greifswalds erster Neuer heißt Abu-Alfa

Der Greifswalder FC hat seinen ersten Sommerneuzugang gefunden. Vom Liga-Konkurrenten VSG Altglienicke wechselt Ali Abu-Alfa an den Karl-Liebknecht-Ring. Der 25-jährige Offensivspieler erzielte 2023/24 für die VSG 7 Tore in 28 Partien. Abu-Alfa setzt sich klare Ziele: "Ich möchte mit dem Verein oben mitspielen und am besten aufsteigen. Außerdem will ich viele Scorer zum Erfolg der Mannschaft beifügen." Sport-Geschäftsführer David Wagner sieht es ähnlich: "Er bringt sehr viel Torgefahr mit und wird unser Team in der neuen Spielzeit verstärken."