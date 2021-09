Greifswalder FC verzweifelt gegen Pampow - Spielabbruch in Charlottenburg

In einem bislang sehr engen Rennen an der Spitze musste der Greifswalder FC einen bitteren Rückschlag verkraften, obwohl er gegen den MSV Pampow reichlich Chancen auf einen Sieg gehabt hätte. Nicht mehr nach Fußball war den Spielern des Charlottenburger FC Hertha 06 und des SFC Stern 1900 Berlin-Steglitz, nachdem sich ein Heimakteur kurz vor Schluss schwer verletzt hatte.

Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der FC Hertha 03 Zehlendorf ist wieder in der Spur, und wenn man ehrlich ist, ist er nie wirklich von ihr abgekommen. Vor zwei Wochen spielten die Nulldreier "nur" 1:1 in Stahnsdorf, nachdem es vorher ausschließlich Siege gab. Gegen den Ludwigsfelder FC knüpfte die Mannschaft von Trainer Fabian Gerdts an den vorherigen Lauf an und gewann 2:0. Das 1:0 von Citlak nach 26 Minuten weckte die Hoffnung auf einen geruhsamen Nachmittag für die Herthaner, doch es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe Ismaili den Heimdreier des Tabellenführers in trockene Tücher packte.

Verfolger SC Staaken kam indes zu einem deutlichen 4:1 im Spitzenspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf. Das leitete Gigold nach knapp einer Viertelstunde mit einem direkt verwandelten Freistoß ein. Gästespieler Schönfuß schwächte kurz vor der Pause seine Mannschaft mit Rot wegen einer Tätlichkeit. In Überzahl war der Weg nun frei für den SCS, eine Kopfball-Ablage von Barcic nagelte Bobkiewist in der 61. Minute unter die Latte. Auf der Gegenseite behielt Rohde vom Elfmeterpunkt die Nerven, der RSV war in der 68. Minute wieder dran. Doch sechs Zeigerumdrehungen später bekam auch Staaken einen Foulelfmeter zugesprochen, den Koschnik scharf und flach verwandelte. Ein schnell ausgeführter Freistoß, an deren Ende Gakpeto eine Hacken-Ablage von Steinpilz ins Netz bugsierte, markierte die Entscheidung. Ein verdienter Sieg, denn in Überzahl hatte Staaken klare Feldvorteile.

So gut Zehlendorf auch abliefert, die Verfolger bleiben dran. So auch Blau-Weiß 90 Berlin, das dank zweier Mensah-Tore bei der TSG Neustrelitz mit 2:1 siegte. Neustrelitz steht nach vier Spielen bei zwei Punkten, da hätten sich einige in der Unistadt womöglich etwas mehr vorgestellt. Zurück zu den Verfolgern: Im Stadtderby bezwang der Rostocker FC 1895 den FC Hansa Rostock II mit 3:1. Vor 500 Zuschauern brachte Wolf den FC 1895 in Führung. Der Hansa-Nachwuchs hielt gut dagegen, aber Mbengani erhöhte in der 56. Minute. In Gefahr geriet der Heimsieg, als Bachmann in Minute 61 den Ball an Torwart Schobert vorbei bekam. Die Zweifel am Sieg hielten rund 17 Minuten, dann stellte Scharf den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Mit einem absolvierten Spiel weniger besitzt der Rostocker FC bei vier Punkten Rückstand auf Platz eins noch gute Karten. Gilt prinzipiell auch für den Greifswalder FC, der sogar noch eine Partie mehr in der Hinterhand hat, sich am Freitag gegen den MSV Pampow aber eine 1:2-Heimniederlage einhandelte. Ein Distanzschuss von Pires Papa war nach vier Minuten der erste Stich ins Greifswalder Herz. Doch der GFC war von diesem Rückschlag angestachelt und produzierte gefällige Offensivaktionen. Eine davon veredelte Schröder in der 42. Minute, als MSV-Torwart Maaske eine Knechtel-Flanke falsch einschätze und Schröder ins leere Tor einschieben konnte. Aber noch vor dem Pausentee brachte Degener die Pampower erneut in Front, als er nach einem gegnerischen Fehlpass auf und davon ging und ins lange Eck traf. Die zweite Halbzeit war eine einzige Drangphase des Greifswalder FC, doch der Ertrag war gleich Null.

Erster Sieg für Torgelow

Ganz anders geriet der Freitagabend für den Torgelower FC Greif, der im Kellerduell den SV Victoria Seelow mit 5:1 auf dessen Platz demontierte. Gawinski (19.) und Okoye (22.) waren für den 2:0-Pausenstand verantwortlich, danach legte Galoch (48.) nach, Marquardt verkürzte für Seelow (60.), ehe die Stunde von Doppeltorschütze Juszczak (62. und 83.) schlug. Der erste Dreier für Torgelow. Seinen ersten Punkt überhaupt fuhr der Brandenburger SC Süd 05 gegen Neuruppin ein, Mustapha glich in der 50. Minute den von Janke herbeigeführten Rückstand (25.) aus. Eintracht Mahlsdorf zog durch ein Last-Minute-Tor von Mason mit dem Samstags-Kontrahenten FC Mecklenburg Schwerin nach Punkten gleich.

Unschön endete die Partie zwischen dem Charlottenburger FC Hertha 06 und dem SFC Stern 1900: Als nach einem Foul ein CFC-Spieler mit einer sichtbaren schweren Beinverletzung vom Rettungswagen abtransportiert werden musste, sahen sich beide Teams - vom Gesehenen geschockt - nicht mehr in der Lage weiterzuspielen.