Greifswalder FC verstärkt seinen Sturm mit Benyamina

Regionalliga-Aufsteiger Greifswalder FC hat mit Angreifer Soufian Benyamina einen Mann für seine Offensive geholt, der Einsätze in den drei höchsten deutschen Ligen vorweisen kann.

Ab sofort geht Soufian Benyamina für den Greifswalder FC auf Torejagd. Am späten Montagabend machte der Aufsteiger den aufsehenerregenden Transfer fix. Der 30-Jährige ist in seiner Karriere ordentlich herumgekommen, spielte für den VfB Stuttgart zweimal Bundesliga und trug das Trikot von Dynamo Dresden viermal in der 2. Bundesliga. Hinzu kommen insgesamt 285 Begegnungen in der 3. Liga, in denen ihm für Carl Zeiss Jena, Stuttgart II, Preußen Münster, dem SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, dem VfB Lübeck und zuletzt bis Sommer Viktoria Berlin insgesamt 70 Tore gelangen. Dazwischen machte Benyamina zwischen 2018 und 2020 beim polnischen Erstligisten Pogon Stettin Station.

Greifswalds Geschäftsführer Sport, Dave Wagner, verrät, was er sich vom Neuzugang erhofft: "Zum einen haben wir nochmal sportliche Qualität im Offensivbereich gesucht, aber eben auch einen Typen, einen erfahrenen Spieler, der auch von seinem Charakter zu uns passt und bereit ist, die Mannschaft und auch die jungen Spieler mitzunehmen für die weitere Entwicklung. Er wird uns mit seiner Mentalität sehr weiterhelfen."

Benyamina erzählt, dass er schon länger mit dem GFC in Kontakt gestanden sei. Am Ende sei es auch eine Bauchentscheidung gewesen, nach Greifswald zu wechseln: "Für mich ist neben den Ambitionen das gute Gefühl immer am wichtigsten und da hat Greifswald im Gesamtpaket einfach am besten gepasst. Die Mannschaft hat mir sehr gefallen, weil sie Power hat, gut nach vorne spielt und auch die Körpersprache ist top, da steckt viel Potenzial drin."