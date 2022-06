Greifswalder FC schraubt an der Offensive: Daniel Eidtner kommt von Hannover 96 II

Der Kader des Greifswalder FC bekommt Zuwachs: Daniel Eidtner wechselt von Hannover 96 II zum GFC und soll die Offensive verstärken.

Mehr zur Oberliga NOFV-Nord News

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Auch wenn sich der Greifswalder FC derweil noch mitten im Aufstiegsrennen der Oberliga NOFV-Nord befindet, plant die Vereinsführung jetzt schon für die Zukunft und hat bereits den zweiten Neuzugang an Land gezogen. Daniel Eidtner kommt von Hannover 96 II und erhält einen Vertrag für die Ober-und Regionalliga.

Seine Laufbahn startete der heute 21-Jährige beim Ludwigsfelder FC. Über Hertha BSC, Tennis Borussia Berlin und Union Berlin ging es 2019 nach Hannover, wo er in der Regionalliga Nord insgesamt 35-mal zum Einsatz kam. Eidtner ist offensiv flexibel einsetzbar, fühlt sich Linksaußen und auf der Zehnerposition aber am wohlsten und soll der GFC-Vorderreihe mehr Variabilität verleihen.

Dem neuen Kapitel in Greifswald blickt Eidtner optimistisch entgegen: "Die Voraussetzungen hier sind für einen Oberligisten wirklich schon sehr sehr hoch. Für mich ist es daher auch ein Schritt nach vorne. Und wenn sich ein Verein so um einen bemüht, dann macht es am meisten Sinn dort auch hinzugehen. Hier hat einfach alles gestimmt mit den Zielen, den Bedingungen und dem Team. Daher gab es auch keine langen Verhandlungen und alles ging recht schnell. Ich dachte mir eben, wenn Greifswald mich haben will, dann komme ich gern."

Und auch sein neuer Arbeitgeber freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, dass sich Daniel für uns entschieden hat. Er wird mit seinen Offensivqualitäten und seiner Einstellung eine Bereicherung für unsere Mannschaft werden", so Geschäftsführer Sport David Wagner.