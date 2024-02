Greifswald zurück in der Spur - Cottbus bremst Chemnitz - Erfurt minimalistisch

Am Samstag stand vor allem die Tabellenspitze im Fokus: Spitzenreiter Greifswald fand nach zuletzt zwei sieglosen Spielen gegen Babelsberg zurück in die Spur. Cottbus drehte gegen Chemnitz einen Rückstand und feiert eine perfekte englische Woche. Auch Erfurt und Altglienicke beißen sich im oberen Tabellendrittel fest.

Endstation Cottbus: Der Lauf des Chemnitzer FC fand im vierten Spiel des neuen Jahres ein Ende. Trotz eines Traumstarts hatten die Himmelblauen der Wucht des FC Energie nichts entgegenzusetzen und unterlagen am Ende verdientermaßen mit 1:4. Cottbus kämpft sich dank seiner perfekten englischen Woche ins Titelrennen zurück.

Nach zwei sieglosen Partien zum Auftakt des Pflichtspieljahres 2024 hat Ligaprimus Greifswalder FC wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Samstag setzte sich der GFC mit 1:0 gegen den SV Babelsberg durch und festigt damit die Tabellenspitze. Gegen den im neuen Kalenderjahr bislang noch ungeschlagenen SVB war der 12. Saisonsieg dabei ein hartes Stück Arbeit. In einer über weite Strecken sehr ausgeglichenen Partie, war am Ende der 13. Saisontreffer von Soufian Benyamina spielentscheidend. Im Titelrennen hält der GFC die Konkurrenz damit vorerst auf Abstand.

Der Berliner AK verlor am Samstag erstmals ein Spiel unter Neu-Coach Volkan Uluc. Rot-Weiß Erfurt hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und bemühte sich um Kontrolle, die Gäste aus Berlin überließen den Hausherren das Spiel und lauerten auf Konter. Der Tabellenvorletzte setzte Erfurt immer wieder früh unter Druck und zwang Rot-Weiß damit zu langen Bällen in die Offensive, die für wenig Torgefahr sorgten. Generell taten sich die Thüringer schwer, kontrolliert ins letzte Drittel der Gäste zu gelangen, einzig Standards brachten Erfurt immer wieder in die Nähe des gegnerischen Gehäuses. Der BAK verteidigte diese aber konsequent. Kurz vor der Pause fiel dann aber doch noch der Führungstreffer für RWE. Torjäger Michael Seaton setzte einen wuchtigen Kopfball in die Maschen zur Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel verpasste es Erfurt, trotz der sich bietenden Möglichkeiten den Sack frühzeitig zuzubinden. So hieß es gegen sich in der Schlussphase mächtig aufbäumende Gäste noch einmal Zittern. Mit viel Mühe schleppte Erfurt den Sieg letztlich aber doch noch über die Zeit.

Bereits am Freitagabend setzte sich die VSG Altglienicke im Stadtduell gegen Hertha BSC II durch und stößt damit zur Spitzengruppe vor. Die Mannschaft von Murat Salar zeigte sich gegen weitestgehend harmlose Jungprofis effizient und fuhr durch die Tore von Dirkner (39.) und Pourié (53.) den dritten Sieg in Serie ein.