Greifswald rückt Rostock auf die Pelle

Das Rennen an der Spitze ist wieder einen Tick enger geworden: Greifswald erhöht durch einen Heimsieg den Druck auf den Rostocker FC, der diesmal leer ausging. Aber auch noch weitere Teams sind im erweiterten Kreis.

Da waren es nur noch drei Punkte: Weil der Rostocker FC gegen Eintracht Mahlsdorf verliert, während der Greifswalder FC gegen Victoria Seelow gewinnt, dampft der Vorsprung des Tabellenführers ein. Für die Greifswalder waren es dabei wieder nervenaufreibende 90 Minuten im Heimspiel gegen Seelow, denn erst in der Schlussphase bog man einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg um. Nachdem Seelow noch in Durchgang eins durch einen Strafstoß von Mabom Njiki in Führung gehen konnte, sorgten Rüh und ein Jovanovic-Elfmeter am Ende doch noch für einen hochverdienten Sieg der Greifswalder und entsprechend glückliche Gesichter.

Einen Tag zuvor konnten die Greifswalder aus der Ferne zusehen, wie die Rostocker auf eigenem Platz über Kellerkind Mahlsdorf stolperten. Nach zuletzt acht Siegen in Serie unterlag der RFC dabei mit 1:2. Entscheidend beteiligt am Eintracht-Coup war Angreifer Kay Michel, der beide Treffer beisteuerte. Mahlsdorf startete schon druckvoll und belohnte sich früh: Michel stand nach einem weiten Ball vor dem Keeper und traf zum 1:0. Beim 2:0 Mitte der ersten Hälfte war der Goalgetter vor Keeper Schobert am Ball und schob ihn dann ins leere Tor. Von Rostock hingegen kam im ersten Durchgang nicht viel. Das änderte sich aber nach der Pause, nun drückte der Tabellenführer auf den Anschluss, traf zunächst aber nur Aluminium. Das 1:2 fiel letztlich zu spät aus Rostocker Sicht: Berger war eine Minute vor dem Ende mit einem abgefälschten Schuss zur Stelle.

Dass das Titelrennen allerdings kein reiner Zweikampf ist, sollte nicht unterschlagen werden: So liefert Überraschungsteam CFC Hertha 06 seit Wochen entsprechende Ergebnisse ab. Das 1:0 - der eingewechselte Köse war in der Schlussminute mit dem schwer umjubelten Treffer des Tages zur Stelle - war schon Sieg Nummer fünf in Folge für die Charlottenburger. Rang vier hat sich Blau-Weiß 90 Berlin zurückgeholt, das gegen den MSV Pampow mit 5:2 gewann. Es war dabei ein gebrauchter Tag für die Piraten, die es dem Gegner teilweise zu leicht machten.

Platz vier schnappte sich Blau-Weiß 90 übrigens vom Stadtrivalen Hertha Zehlendorf, der bei Kellerkind BSC Süd mit 1:2 unterlag. Schon zur Pause stellte dabei ein Doppelpack von Javier Alejandro Jimenez Paris die Weichen für die Süder auf Sieg: Erst traf er im Nachsetzen zum 1:0, dann erhöhte er Mitte des Durchgangs mit einem Kopfball auf 2:0. Auch in Durchgang zwei gefiel der BSC, verdiente sich den Dreier, auch wenn die Zehlendorfer nach dem Anschluss durch Stein gute Chancen auf den Ausgleich hatten. Doch auch Jimenez Paris traf nochmal den Pfosten. Mit diesem zweiten Saisonerfolg klettert der BSC auf Rang 17, überholt damit Lok Stendal, das sich im wichtigen Kellerduell mit 1:2 dem MSV Neuruppin geschlagen geben musste. Mann des Spiels für den MSV war dabei Markus Lemke, der beide Treffer erzielte. Abgeschlagenes Schlusslicht bleibt derweil Stern 1900 Berlin, das der Hansa-Rostock-Reserve durch zwei späte Treffer mit 0:2 unterlag.

Sebastian Jarosz (rechts) heißt der Neue bei der TSG Neustrelitz. Verein

Einen klaren Sieg landete hingegen der Torgelower FC Greif im intensiven Mittelfeldduell beim FC Mecklenburg Schwerin. "Man of the Match" der Greifen, die damit aktuell mit 31 Treffern die erfolgreichste Offensive der Liga stellen, war Marcin Juszczak, der an drei von vier Toren beteiligt war. Auch die TSG Neustrelitz darf sich eher nach oben orientieren: Auch wenn die TSG zwischenzeitlich in Unterzahl spielen musste - Torwart Delpino flog in der ersten Halbzeit mit glatt Rot vom Platz - war der 2:0-Erfolg über den Ludwigsfelder FC nicht unverdient. Derweil wurde bekannt, dass die TSG mit Sebastian Jarosz einen neuen Mann verpflichtet hat: Die letzte Station des 21-jährigen Offensivmanns war der polnische Zweitligist OKS Stomil Olsztyn.