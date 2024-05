Greifswald kann Coskun nicht halten

Can Coskun wird nach einem Jahr den Greifswalder FC verlassen. Der 26-jährige Linksverteidiger hat eine überzeugende Saison in der Regionalliga Nordost hinter sich. Somit hätte der GFC den drittligaerfahrenen gebürtigen Berliner gerne gehalten. Sport-Geschäftsführer David Wagner erklärt: "Der Abgang von Can ist natürlich ein großer Verlust für uns. Sowohl sportlich als auch menschlich. Wir waren in guten Gesprächen, konnten Can aber nicht von einem Verbleib überzeugen." Coskun fällt der Abschied offenbar schwer: "Alle Mitarbeiter und Mitspieler sind mir ans Herz gewachsen und ich bin sehr dankbar, dass ich so viele neue Leute und vor allem auch neue Freunde in Greifswald kennenlernen durfte."