Greifswald holt BFC-Kapitän Brandt

Der Greifswalder FC hat seinen nächsten Sommer-Neuzugang präsentiert. Niklas Brandt, Kapitän von Ligarivale BFC Dynamo, kommt zur neuen Saison zum GFC. Der 31-Jährige bringt Drittliga-Erfahrung mit an die Ostsee.

Berliner AK, Hallescher FC, 1. FC Magdeburg, Viktoria Berlin, Lok Leipzig - Niklas Brandt kam schon für viele Vereine an der Schnittstelle zwischen Regionalliga Nordost und Liga drei zum Einsatz. Insgesamt bestritt der heute 31-Jährige in seiner Laufbahn 69 Drittliga- und 162 Regionalliga-Spiele. Zuletzt war er beim BFC Dynamo Teil der Meistermannschaft und übernahm dort auch das Kapitänsamt.

In dieser Spielzeit kommt Brandt für den amtierenden Meister auf 25 Regionalligaspiele - unter anderem stand er in den direkten Duellen mit dem Greifswalder FC jeweils über 90 Minuten auf dem Platz. Offenbar hat der defensive Mittelfeldspieler in selbigen Eindruck hinterlassen, denn ab Sommer wird er nun Teil des Greifswalder FC, der am Dienstag die Verpflichtung Brandts vermeldete.

"Weiß, was von mir erwartet wird"

"Der Verein hat eine sehr ambitionierte Zukunft, und ich möchte ein Teil dieser Entwicklung sein. Ich weiß, was von mir erwartet wird und werde alles geben, um dem gerecht zu werden. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen der Abwehr und dem Angriff und möchte neben meinen fußballerischen Qualitäten auch eine gewisse Mentalität und Struktur auf den Platz bringen", wird Brandt in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

"Niklas ist ein erfahrener Spieler, der sehr ehrgeizig ist und Führungsqualitäten mitbringt. Wir freuen uns, dass er sich für den GFC entschieden hat", sagt David Wagner, Geschäftsführer Sport in Greifswald. Nach Oliver Daedlow von Hansa Rostock ist Brandt bereits der zweite Neue für den Sommer.

Zwar ist der Klassenerhalt für die Hansestädter noch nicht endgültig in trockenen Tüchern, mit acht Punkten Vorsprung vor der potenziell Roten Zone ist ein Abrutschen drei Spieltage vor dem Ende der Saison aber trotz jüngster Ergebniskrise äußerst unwahrscheinlich.