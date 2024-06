Greifswald greift bei Kosak zu

Mit Corvin Kosak kann der Greifswalder FC einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 19-jährige Stürmer spielte zuletzt für Germania Halberstadt in der NOFV-Oberliga Süd, wo er in 26 Partien 21 Tore und sieben Vorlagen sammelte. "Mit Corvin Kosak konnten wir einen sehr gut ausgebildeten, jungen Stürmer für unseren Greifswalder FC gewinnen. Er bringt viel Potential mit, und wir hoffen, dass er sich schnell in Greifswald wohlfühlt und sich bei uns weiterentwickelt", so David Wagner, Geschäftsführer Sport. Kosak unterschreibt beim GFC einen Zweijahresvertrag.