Greifswald greift bei Keeper Jakubov zu

Der Greifswalder FC vermeldet einen weiteren Neuzugang. Mit Jakub Jakubov kommt ein Keeper an die Ostsee, der in der vergangenen Jahren zu den Besten seines Fachs in der Regionalliga Nordost zählte. Ein Mittelfeldspieler hingegen wird den Verein verlassen.

Der Greifswalder FC wird mit einem neuen Keeper ins bald startende Trainingslager fahren: Das Team von der Ostseeküste vermeldet die Verpflichtung von Jakub Jakubov, der von 2018 bis zuletzt beim Chemnitzer FC unter Vertrag stand, dort aber aufgrund der finanziellen Situation keine weitere Anstellung erhielt.

Der 34-jährige Torhüter sammelte in seiner Karriere reichlich Erfahrung: Mehr als 300 Profispiele stehen in seiner sportlichen Vita. Jakubov spielte bereits in Österreich im Nachwuchs von Austria Wien, anschließend in seiner Heimat Tschechien für Dukla Prag, Sezimovo Usti, SK Kladno und Mlada Boleslav, bevor es den 1,95 Meter großen Schlussmann zu Sparta Trnava in die erste slowakische Liga zog.

Seit 2013 war Jakubov dann ausschließlich in Deutschland unterwegs: Nach einem Jahr bei Viktoria Berlin ging es für zwei Jahre zu Budissa Bautzen und danach für zwei Jahre zum Berliner AK. Nach seinem Wechsel 2018 zum Chemnitzer FC stieg er direkt in seinem ersten Jahr aus der Regionalliga in die 3. Liga auf und machte dort alle 38 Spiele für den CFC. Der Tscheche, der in Chemnitz zum Publikumsliebling avancierte, spielte insgesamt 224-mal in der Regionalliga Nordost. Nach der Verpflichtung von Flynn Schönmottel (VfL Wolfsburg) ist er der zweite neue Keeper, den sich die Greifswalder in der laufenden Transferperiode sicherten.

Knechtel geht

Mit Lukas Knechtel gibt es allerdings auch einen weiteren Abgang aus dem Greifswalder Lager zu vermelden. Die bis zuletzt laufenden Gespräche mit dem 28-Jährigen über seine Zukunft beim GFC brachten keinen Erfolg. "Der zeitliche Rahmen des Zahnmedizin-Studenten Profifußball und eben das Studium unter einen Hut zu bekommen, sind einfach nicht gegeben", so der Verein zu den Hintergründen.

Mittelfeldmann Knechtel wechselte im Sommer 2021 vom Chemnitzer FC zum GFC und traf bereits in seinen ersten Pflichtspielminuten im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. Und auch in den folgenden Monaten zählte Knechtel zu den Leistungsträgern. In der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit kam er verletzungsbedingt nur auf 15 Einsätze.