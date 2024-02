Kulke in Unterzahl: Altglienicke fügt Greifswald erste Saisonniederlage zu

Am Dienstagnachmittag ist es passiert: In einer Nachholpartie vom 16. Spieltag kassierte Tabellenführer Greifswalder FC trotz langer Überzahl gegen die VSG Altglienicke die erste Niederlage der Saison.

Zu ungewohnter Uhrzeit kam es am Dienstagnachmittag zum Duell zweier spielstarker Teams: Beim zuvor ungeschlagenen Primus Greifswalder FC setzte Coach Lars Fuchs auf drei Änderungen im Vergleich zum jüngsten 0:0 gegen Chemnitz: Rudolf Sanin, Elias Kratzer und Guido Kocer rotierten raus, dafür starteten der zuletzt gesperrte Niklas Brandt, Noel Eichinger und auch Neuzugang Johannes Manske, der gegen seinen Ex-Verein erstmalig in der Start-Elf stand. Die VSG aus dem Berliner Ortsteil Altglienicke gewann zuletzt mit 3:2 gegen Luckenwalde, dennoch setzte Trainer Murat Salar auf zwei Veränderungen: Tobias Gunte und Max Kulke durften für Florian Sander und Ebrahim Farahnak ran.

Vor lediglich 811 zahlenden Zuschauern - darunter zwei identifizierbare Gästefans - im Greifswalder Regen gehörte den Gästen die Anfangsphase: Nach einer Aktion gegen Marvin Pourié forderten sie aber vergeblich Strafstoß (6.), Tolcay Cigerci und Akaki Gogia prüften Keeper Jakub Jakubovs Betriebstemperatur (7.,19.). Der Tabellenführer hingegen blieb zunächst offensiv harmlos und stellte die VSG vor keine Probleme.

Wieder trifft Pourié - Engel fliegt

Nicht überraschend fiel so Mitte des ersten Durchgangs die Führung für die Berliner: Gogia führte einen Freistoß schnell aus, Pourié hatte freie Bahn und traf aus elf Metern zum verdienten 1:0 (26.) - zweites Tor im zweiten Spiel für den Neuzugang.

Von Greifswald musste nun mehr kommen: Eichinger versuchte es mit einem Schuss (30.), Can Coskun mit einem Freistoß (35.), Keeper Lino Kasten war jeweils zur Stelle. Doch dann bekam der Primus überraschend Aufwind: Gästeakteur Jacob Engel, kurz zuvor erst mit Gelb verwarnt, sah nach einer Schwalbe im Strafraum seine zweite Verwarnung und musste mit der Ampelkarte vom Feld - ein Schock für die VSG (36.). Und es kam noch dicker: Kurz vor dem Pausenpfiff ging es über links, ein Abpraller landete bei Oliver Daedlow, der per Direktabnahme das 1:1 für die Greifswalder markierte (44.). Die Gäste gingen mit Frust in die Kabine.

Kulke trifft - Auch Gogia sieht Gelb-Rot

Nach Wiederanpfiff versteckte Altglienicke sich zunächst nicht, hatte Abschlüsse, doch die Spielkontrolle ging nun von Greifswald aus. Die großen Gelegenheiten blieben aber aus, auch weil Unsauberkeiten aussichtsreiche GFC-Aktionen zu Nichte machten. Die dezimierten Gäste präsentierten sich weiter kämpferisch und sorgten immer wieder für Entlastung.

So brach die Schlussphase an - und plötzlich führten wieder die Berliner: Der umtriebige Cigerci scheitert erst noch am Pfosten, doch Kulke stand parat und staubte zum 2:1 ab (77.). Weil der ausgewechselte Gogia zum Jubeln aufs Feld rannte, sah auch er dabei die Ampelkarte. Zwar rannte der Tabellenführer jetzt an, doch auch in der langen Nachspielzeit stand die VSG stabil.

Wunden lecken ist nun angesagt für den GFC, der die Niederlage schon am Samstag beim Auftritt in Babelsberg (13 Uhr) wettmachen will. Die VSG Altglienicke spielt schon am Freitag (19 Uhr) bei der kleinen Hertha um den dritten Sieg im dritten Punktspiel des Jahres.