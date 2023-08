Greifswald gastiert in Probstheida: Wieder wilder Schlagabtausch "ganz im Lok-Style"?

Auf den 1. FC Lok Leipzig wartet am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost "ein extrem ekliges" Topspiel gegen den Greifswalder FC, während die "Hertha-Bubis" ihren Startrekord gegen den ZFC Meuselwitz ausbauen wollen. Aus der Riege der Topteams empfängt Rot-Weiß Erfurt zudem den FSV Zwickau.

Die Freude über den erfolgreichen Saisonstart (neun Punkte aus vier Partien) überlagert in Probstheida jegliche körperliche Malaise, wie Kapitän Djamal Ziane zu berichten weiß: "Die zurückliegende Englische Woche hat extrem Kraft gekostet. Wir müssen uns jetzt sammeln, regenerieren und gut auf das nächste Topspiel vorbereiten." Es sei "der Wahnsinn" gewesen, was im Spiel gegen Jena "alles zusammenkam." Ziane schickt eine selbstbewusste Losung in Richtung Ostseeküste: "Wir wollen unsere makellose Heimbilanz fortführen und die drei Punkte im Bruno behalten." Es warten am kommenden Samstag die mit zehn Punkten sogar noch besser gestarteten Greifswalder, laut Torhüter Niclas Müller wird das "ein extrem ekliges Spiel gegen einen Gegner, der vom Torwart bis zum Stürmer unfassbare Qualität aufweist."

Das Spiel wird mutmaßlich der nächste wilde Schlagabtausch - "ganz im Lok-Style" (Ziane) - eine gewisse Konstanz und Souveränität bleibt noch Mangelware. Lok-Präsident Torsten Kracht, der seiner Truppe "für die Moral und Einstellung" gegen Jena ein großes Kompliment aussprach, sieht bei den Auftritten noch Verbesserungspotenzial: "Wir sind mit neun Punkten gut dabei, aber noch nicht am Leistungsmaximum." Vor allem die hohen Amplituden der Leistungskurve geben dem Ex-Profi zu denken: "Wir schaffen es bisher noch nicht, mal über 70 oder 80 Minuten unser Spiel souverän durchzudrücken." Aber für ein hieb- und stichfestes Zwischenfazit sei es "einfach noch zu früh", die "kommenden Spiele gegen Greifswald, Babelsberg, Chemnitz und den BFC werden Aufschluss geben."

Die weiteren Partien

Am Freitagabend rollt in Berlin der Ball: Viktoria empfängt die VSG Altglienicke, der BFC Dynamo den angeschlagenen FC Carl Zeiss Jena. Samstags steigen neben dem Topspiel bei Lok Leipzig noch zwei weitere Partien: Der FSV Luckenwalde empfängt Aufsteiger FC Eilenburg, Energie Cottbus hat Chemie Leipzig zu Gast.

Und am Sonntag wollen die "Hertha-Bubis" gegen den ZFC Meuselwitz nachlegen und die Spitze verteidigen, der Berliner AK wünscht sich bei der Reserve von Hansa Rostock den ersten Erfolg, Rot-Weiß Erfurt tritt gegen den FSV Zwickau an. Beschlossen wird der Spieltag am Dienstagabend, wenn der Chemnitzer FC den SV Babelsberg fordert.