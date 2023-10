Greifswald-Coach Fuchs: "Der bezahlte Fußball ist auf Dauer das Ziel"

Ex-Profi Lars Fuchs (41) führt mit seinem Greifswalder FC aktuell die Tabelle der Regionalliga Nordost an. Im Interview spricht der Coach über Entwicklung und Ziele von Team und Verein, über seinen eigenen Stil - und den Wunsch nach einer neuen 4. Liga.

Mit dem Greifswalder FC gibt es nur eine Mannschaft in der Regionalliga Nordost, die nach dem 9. Spieltag noch ungeschlagen ist. Zuletzt gab es gegen Viktoria Berlin ein 2:2. Wie fällt Ihr Fazit nach dem Spiel im Stadion Lichterfelde aus, Herr Fuchs?

Das war eine schwache Leistung von uns. Vor allem mit Ball war es nicht gut. Wir können froh sein, dass wir das 2:2 mitnehmen. Wir sind aber nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen.

Seit dem 7. Spieltag ist der Greifswalder FC Spitzenreiter. Wie oft schauen Sie sich derzeit die Tabelle an?

Die wird mir eher auf Instagram-Seiten angezeigt oder von Leuten geschickt. Wir genießen den Tabellenplatz. Es ist eine Momentaufnahme, aber auch ein tolles Erlebnis. Das Gute ist: Wir können auf die Tabelle schauen, ohne dass die Jungs nachlassen.

Ist Ihre Mannschaft schon ein ernsthafter Titelkandidat?

Da gehört immer viel zusammen, bevor man davon redet. Die Schlüsselmomente müssen passen, und auf den Schlüsselpositionen darf sich keiner verletzten. Aber wir haben einen breiten Kader und sind ganz entspannt.

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für den derzeitigen Erfolg?

Das muss man differenziert betrachten. In den ersten sechs Spielen war das ein Mannschaftsthema. Da haben wir die Partien mit Willen und Leidenschaft gezogen. Die Ergebnisse waren teilweise auch eng. In den vergangenen Partien haben wir den Spielern Ideen mitgegeben. Es ist immer ein Prozess. Jetzt sind wir in der Phase, wo es um Inhalte geht.

Für welchen Fußball steht denn der Trainer Lars Fuchs?

Für mich ist die Intensität ein großes Thema. Das war vom ersten Tag meines Engagements in Greifswald klar. Ich habe zu jedem Spiel und Gegner eine neue Idee. Wir müssen uns aber in der Grundordnung wohlfühlen. Dann kann man variabel agieren und auf den Gegner in der Defensive und Offensive reagieren. Ich will den Jungs immer eine Idee mitgeben, wie sie es einfacher haben auf dem Feld.

Haben Sie als Trainer ein Vorbild?

Ich bin jemand, der sich viel anguckt. Wie heißt es so schön: "Mit den Augen klauen." Für mich ist Steffen Baumgart der beste Trainer. Er holt immer das Optimale aus dem Team raus, auch wenn es aktuell punktetechnisch leider nicht so für ihn läuft. Ich mag den intensiven Fußball von Baumgart und Jürgen Klopp, aber schaue mir auch gerne Pep Guardiola an. Als ehemaliger Offensivspieler mag ich es den gepflegten Ball, von hinten rauszuspielen. Ich muss aber meinen eigenen Weg als Trainer gehen. Ich sehe mich eher als emotionalen Typen statt als taktischen Meisterwerker.

Der Körper des Spielers Lars Fuchs hätte mit der Intensität des Trainers so seine Probleme. Lars Fuchs

Hätte sich der ehemalige Spieler Lars Fuchs denn mit der Spielidee des Coaches Lars Fuchs anfreunden können?

Ich lasse das als Trainer spielen, was ich früher selbst gerne gespielt habe. Ich bin ein offensiv denkender Trainer, und damit hätte sich Spieler Lars Fuchs gut anfreunden können. Der Körper des Spielers Lars Fuchs hätte mit der Intensität des Trainers aber so seine Probleme.

Sie kamen zum Ende der Vorsaison zum damaligen Aufsteiger nach Greifswald, sollten das Team zum Klassenerhalt führen. In fünf Partien gab es nur einen Sieg. Nun stehen nach acht Spielen (sechs Siege und zwei Remis) schon 20 Punkte auf dem Konto. Wie haben Sie es nach dem holprigen Start geschafft, in wenigen Monaten aus dem Greifswalder FC ein Spitzenteam zu formen?

Aufgrund der Intensität. Die Mannschaft wusste, was ich wollte, und die Spieler, die geblieben sind, kamen top fit aus der Sommerpause zurück. Zusätzlich hat die Kaderplanung in der zurückliegenden Phase bestens funktioniert, und wir konnten uns gegen andere Vereine durchsetzen und Spieler für Schlüsselpositionen verpflichten. Da ging es nicht nur allein um die finanziellen Mittel. Ich habe mit allen Spielern selbst gesprochen. Und ich bin von Beginn an ehrlich und authentisch aufgetreten.

Laut Vereinsmeldung gilt Ihr Vertrag bis Saisonende. Gab es schon Gespräche über eine Verlängerung?

Man tauscht sich im Verein immer aus, und wir besprechen das offen und ehrlich. Wenn beide Seiten überzeugt voneinander sind und vom Weg, dann passt es. Ich bin sehr dankbar für die Aufgabe beim Greifswalder FC und bin da sehr entspannt.

Die 4. Liga im Nordosten ist voller Traditionsvereine. Auf welchen Gegner freuen Sie sich besonders?

Das war das Spiel in Jena (2. Spieltag, 1:1, Anm.d.R.). Ich habe selbst für Carl Zeiss gespielt, auch wenn ich da keine gute Zeit hatte. Ich habe mich aber in der Stadt wohl gefühlt und mit René Lange ist einer meiner besten Freunde dort mittlerweile Co-Trainer. Es war ein cooles Spiel auf einem tollen Platz mit einem super Stadion. Das war schon ein Highlight. Klar werden auch die Spiele bei Erfurt oder Cottbus toll. Aber auch bei uns ist mittlerweile was los, da sind wir sehr stolz drauf. Da freue ich mich auf jedes Heimspiel.

Stichwort Greifswalder Volksstadion: Zuletzt waren beim 5:2-Heimsieg gegen Hertha BSC II über 3.000 Zuschauende anwesend. Wie fühlt sich das an?

Das haben sich die Jungs erarbeitet. Ich will jetzt noch nicht von einem Hype sprechen, aber die Sympathie ist da. 3.000 Zuschauer ist schon eine Ansage. Mich freut die Wertschätzung, die die Mannschaft erfährt. Wir wollen die Zuschauer mit gutem Fußball glücklich machen.

Es sollte zwischen der 3. Liga und der Regionalliga noch eine 4. Liga geben. Lars Fuchs

In dieser Saison fallen in der Nordost-Staffel die Aufstiegsspiele weg, und der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Als Spieler mussten Sie in der Saison 2014/15 mit dem 1. FC Magdeburg den viel kritisierten Umweg gehen, glänzten gegen Kickers Offenbach mit einem Tor und eine Vorlage. Dennoch: Wie bewerten Sie die Regelung?

Da sind wir uns alle einig, dass das eine Farce ist. Warum die Staffeln West und Südwest nur aufgrund ihrer Mitgliederzahlen einen festen Aufstiegsplatz haben, verstehe ich bis heute nicht. Meiner Meinung nach sollte es zwischen der 3. Liga und der Regionalliga noch eine 4. Liga geben, die muss auch nicht unbedingt eingleisig sein. Viele Regionalliga-Vereine, egal aus welcher Staffel, wollen und können gar nicht in die 3. Liga aufsteigen. Mit der neuen 4. Liga würde man gute Voraussetzungen schaffen, für die Teams, die aufsteigen wollen.

Ist denn der Standort Greifswald bereit für die 3. Liga?

Aktuell noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Der bezahlte Fußball ist auf Dauer das Ziel. Es muss aber die Grundvoraussetzungen gegeben sein, und bei uns ist das Stadion das große Thema. Das ist aber in Planung und bekommt man sicherlich kurzfristig überbrückt. Es arbeiten fähige Leute im Verein.

Und wie sieht es mit dem Klub aus. Ist der Greifswalder FC schon startklar für den Profifußball in Deutschland?

Nein. Da muss es immer Anpassungen geben, egal ob bei einem Auf- oder Abstieg. Es gibt immer Entwicklungspotenzial. Immerhin ist der Verein aus dem Nichts schnell aufgestiegen in die 4. Liga. Es gibt aber im Klub niemanden, der sofort "Nein" zu einem Thema sagt. Es gibt immer den Versuch, etwas umzusetzen. Der Greifswalder FC ist da sehr experimentierfreudig.

Ex-Profi Lars Fuchs (60 Spiele in der 2. Bundesliga für Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück sowie 31 Spiele in der 3. Liga für den 1. FC Magdeburg und Carl Zeiss Jena) schoss einst den 1. FC Magdeburg 2015 aus der Regionalliga Nordost in die 3. Liga. Nun könnte es der heute 41-Jährige erneut schaffen - mittlerweile als Trainer mit dem Greifswalder FC.