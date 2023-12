Greifswald bleibt ungeschlagen und hält den BFC auf Distanz

Nachdem am Freitag der BFC Dynamo mit einem späten Erfolg über den FSV Zwickau vorlegte, zog am Samstag Tabellenführer Greifswalder FC mit einem Sieg in Eilenburg nach. Außerdem schlug der Chemnitzer FC bei Carl Zeiss Jena zu.

Greifswald bleibt ungeschlagen

Im vorletzten Spiel des Jahres gewann der Greifswalder FC beim FC Eilenburg mit 2:0 und wahrte damit seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den BFC Dynamo. Die Greifswalder begannen erwartungsgemäß druckvoll, doch die Hausherren standen gut und ließen wenig zu. Mit der ersten Chance ging der Tabellenführer in Front: Wulff traf zunächst nur die Latte, Kratzer staubte zum 1:0 für die Gäste ab (18.). Die Hausherren bemühten sich zwar um eine Reaktion und kamen bis zur Pause auch zu Chancen. Aber auch Greifswald blieb gefährlich. Nach Wiederanpfiff drängte der Favorit auf den zweiten Treffer, erst in der Schlussphase waren es wieder die Hausherren, die mit dem Mute der Verzweiflung ein Remis erzwingen wollten. Doch in der Nachspielzeit machten die Gäste den Deckel auf ihren zehnten Saisonsieg: Keeper Kamenz vertändelte gegen Benyamina den Ball und kassierte das 0:2 (90.+2).

Chemnitz beendet Jenaer Serie

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifenden neun Partien ohne Niederlage hat es Carl Zeiss Jena am Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen den Chemnitzer FC mal wieder erwischt. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Gäste schon durch Damers Freistoß an den Pfosten die beste Chance. Nach Wiederanpfiff war es letztlich ein gelungener Angriff, den Bozic zum Treffer des Tages veredelte (56.). Dabei blieb es, weil Jena an diesem Tag zu selten Gefahr ausstrahlte.

Dedidis nutzt Zwickauer Abwehrfehler

Das Regionalliga-Wochenende eröffneten der FSV Zwickau und der BFC Dynamo bereits am Freitag. Eine lange Zeit äußerst zähe Partie kochte in der Nachspielzeit hoch. Erst erzielte Dedidis nach einem schweren Abwehrfehler der Zwickauer den etwas schmeichelhaften Siegtreffer für den Titelanwärter, danach gab es noch drei Platzverweise, zwei davon nach Abpfiff.