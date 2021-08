Greifswald bejubelt seinen ersten Sieg - Volkan Uluc debütiert mit 6:1-Erfolg

Der Charlottenburger FC Hertha 06 hat beim Debüt von Trainer Volkan Uluc sofort einen 6:1-Kracher gegen Stendal gezündet. Oben an der Spitze rangieren Hertha Zehlendorf, Rostock II und Stahnsdorf mit jeweils sechs Punkten. Greifswald stieg am Wochenende in den Ligabetrieb ein und schlug prompt den Rostocker FC.

Start nach Maß: Der Greifswalder FC (hier ein Bild vom DFB-Pokal) gewann gegen den Rostocker FC 1895. imago images/Andre Gschweng