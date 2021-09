Gregoritsch zwischen Nationalteam und Regionalliga

Am Dienstag wurde Michael Gregoritsch erneut ins Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft berufen. Am Abend sammelte er dann Spielpraxis in der Regionalliga Bayern - und verlor mit der zweiten Mannschaft des FC Augsburg 2:6 gegen die SpVgg Bayreuth.

Mit guter Laune und viel Elan war Gregoritsch nach der EM in die Vorbereitung gestartet. "Wir wollen wieder nach oben, als Mannschaft und ich persönlich", sagte er Mitte Juli und machte klar, dass er beim FCA nach zwei schwierigen Jahren angreifen will. "Wir haben ein gutes, ehrliches Gespräch geführt und sind klar der Meinung, dass wir jetzt gemeinsam Gas geben."

Zurück in die Erfolgsspur fand Gregoritsch in Augsburg bislang aber nicht. Bei drei Joker-Einsätzen an den ersten drei Spieltagen blieb der 27-Jährige recht blass, danach kam Gregoritsch gar nicht mehr zum Einsatz. Gegen Union und Freiburg saß er jeweils 90 Minuten auf der Bank, dazwischen fehlte er gegen Gladbach mit muskulären Problemen. Durch die Verletzungspause und die Verpflichtung von Andi Zeqiri kurz vor Transferschluss rutschte Gregoritsch im Ranking der Augsburger Stürmer weiter nach hinten.

Foda vertraut auf Gregoritsch

Spielpraxis sammelte der EM-Teilnehmer nun in der Regionalliga. Am Dienstag stand Gregoritsch 78 Minuten lang für den FCA II auf dem Platz - und bereitete das zwischenzeitliche 1:3 durch Noah Sarenren Bazee vor. Doch trotz der Verstärkung durch die beiden Profis verlor die Augsburger Reserve am Ende deutlich.

Ob sich Gregoritsch am Samstag auch in der Bundesliga gegen den BVB wieder zeigen darf, bleibt abzuwarten. Österreichs Nationaltrainer Franco Foda setzt jedenfalls weiter auf den Augsburger und nominierte ihn für die kommenden WM-Qualifikationsspiele auf den Färöern (9. Oktober) und in Dänemark (12. Oktober).