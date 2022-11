Gregoritsch wie Kehl: "Das Ergebnis hat man jetzt zwei Monate auf dem Rücken"

Beim Hattrick von Vincenzo Grifo rückte die Leistung von Michael Gregoritsch beim 4:1 über Union Berlin etwas in den Hintergrund. Dabei erzielte der Österreicher das schönste Tor des Sonntags.

Christian Günter spielt seit 2012 für die Freiburg Profis in der Bundesliga, Nicolas Höfler seit 2013. Das sind sicherlich Ausnahmeerscheinungen im heutigen Profifußball, selbst in Freiburg. Doch auch viele andere sind schon mindestens drei, vier Jahre für den Sport-Club aktiv. Müsste man Michael Gregoritschs Zeit in Freiburg allein daran abschätzen, wie gut der Stoßstürmer auf den Rasen mit seinem Teamkollegen harmoniert und in welcher Ausprägung das Offensivspiel auf ihn zugeschnitten ist, dann müssen es auch schon einige Jahre sein, die der Österreicher im Breisgau verbringt.

"So kann man das Jahr abschließen"

Doch es sind bekanntermaßen noch nicht mal fünf Monate. Sechs Tore und vier Vorlagen in 15 Ligaspielen, drei Tore und ein Assist in der Gruppenphase der Europa League, der entscheidende Treffer im DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli - Gregoritsch hat seinen vor rund einem Jahr beim FC Augsburg begonnenen Aufwärtstrend in Freiburg noch rasanter fortgesetzt. Mit dem perfekten Ende. "So kann man das Jahr abschließen", sagte Gregoritsch am Sonntagabend. In den 90 Minuten zuvor demonstrierte er einmal mehr seine ganze Klasse. "Es gehört auch ein bisschen Matchglück dazu. In der ersten Situation weiß zunächst keiner, dass es ein Elfmeter ist", blickte er auf die Entscheidung von Deniz Aytekin nach dem Handspiel von Christopher Trimmel zurück. "Aber wenn man 4:1 gewinnt, ist es nicht nur Glück. Es war auch richtig gut gespielt."

Beim dritten ("super Situation") und vierten Treffer ("überragend") hob Gregoritsch jeweils die Leistung von Mitspieler Ritsu Doan hervor, der einmal einen Elfmeter herausholte und einmal zwei Gegenspieler umdribbelte und den freistehenden Gregoritsch bediente, der den herauslaufenden Union-Keeper Lennart Grill sehenswert überlupfte. Seine zweite Torbeteiligung an diesem Tag, nachdem er bereits beim 2:0 einen Konter im Zusammenspiel mit Vincenzo Grifo sehenswert ausspielte und den Italiener mit einem Querpass vor dem Tor mustergültig bediente.

Gregoritsch gibt dem SC-Spiel eine neue Facette

Der in Augsburg über die Jahre häufig unzufriedene Stürmer hat in Freiburg sein Glück wiedergefunden - und der SC Freiburg seinen perfekten Stürmer. Mit seiner körperlich robusten Spielweise gibt der 1,93 Meter große Angreifer als Wandstürmer und Zielspieler, um das gegnerische Pressing auszuhebeln, sowie als erster Anläufer im Defensivverhalten dem SC-Spiel eine neue Facette. Die Abschlussstärke, die Lufthoheit und das Auge im Zusammenspiel mit den Mitspielern runden das Paket ab.

"Es ist natürlich cool. 30 Punkte nach 15 Spielen, Tabellenplatz 2"

Dass der SC Freiburg als Bayern-Jäger Nummer 1 in die Winterpause geht, liegt auch an Gregoritsch. Die Tabelle will er sich in der Winterpause dennoch nicht zuhause aufhängen. "Es ist natürlich cool. 30 Punkte nach 15 Spielen, Tabellenplatz 2, das nehmen wir schon gerne mit", erzählte er nach dem positiven Jahresabschluss, den er für enorm wichtig hält. "Sebastian Kehl hat am Freitagabend gesagt: Wie man das letzte Spiel beendet, dieses Ergebnis hat man jetzt zwei Monate auf dem Rücken. Das ist eine sehr schöne Geschichte, dass wir nach der Niederlage in Leipzig mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen", so der 28-Jährige.

Seine persönliche Pause beginnt aber erst in einigen Tagen. Gemeinsam mit Teamkollege Philipp Lienhart ist er noch mit der österreichischen Nationalmannschaft gefordert. An diesem Mittwoch (18 Uhr) treffen beide zunächst auf Andorra, bevor am Sonntagabend (20.45 Uhr) in Wien Italien empfangen wird. Dort sollten sich beide vor dem Spiel daran erinnern, dass Freiburgs Top-Scorer Vincenzo Grifo diesmal als Gegenspieler auf dem Rasen steht. Die WM in Katar wird Gregoritsch dann nur als Zuschauer verfolgen - wenn überhaupt. Während des Turniers befindet er sich nach eigenen Angaben im Urlaub in Amerika. "Deswegen weiß ich nicht, wie viele Spiele ich zeittechnisch sehen werde."