Gregoritsch und der Reifeprozess: "Ich hatte eine schlechte Haltung"

Im zweiten Anlauf ist Michael Gregoritsch nun beim SC Freiburg gelandet. Bei seiner Vorstellung am Freitagabend im Teamhotel in Schruns erklärte der Österreicher, warum er sich 2017 nach dem Abschied aus Hamburg im letzten Moment doch lieber für den FC Augsburg entschied als für die Breisgauer. Und wie ihm die Zusammenarbeit mit seiner Mentaltrainerin maßgeblich weiterhilft.

Freut sich auf die bevorstehende Zeit in Freiburg: Michael Gregoritsch. IMAGO/Krieger

Aus dem Freiburger Trainingslager in Schruns berichtet Thiemo Müller

Die Freude über seinen neuen Arbeitsplatz springt Michael Gregoritsch am Freitagabend förmlich aus allen Knopflöchern. Der 28-jährige Angreifer, im Tausch mit Ermedin Demirovic als Freiburger Wunschkandidat vom FC Augsburg losgeeist, schwärmt vom SC, seinem neuen Trainer Christian Streich und in diesem Kontext nebenbei ein wenig von sich selbst.

"Dass der Verein, der letzte Saison Sechster wurde und im Pokalfinale stand, mich mit 28 Jahren jetzt möchte, das habe ich mir erarbeitet und bin darauf auch ein bisschen stolz", so Gregoritsch. Schließlich sei er selbst "mit meinem Verein noch nie Sechster geworden - und was gibt es Schöneres, als Europa League zu spielen?" Zudem sei er "überzeugt, dass ich mich auch mit 28 Jahren unter Christian Streich noch weiterentwickeln kann. Es gibt ja keinen Spieler, der nicht besser geworden ist unter ihm. Ich bin sehr neugierig und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Ich war mir sicher, zum SC zu gehen. Aber plötzlich war da ein anderes Bauchgefühl. Michael Gregoritsch

So weit, so nachvollziehbar. Wenn da nicht noch die Vorgeschichte aus dem Sommer 2017 zu klären wäre. Damals buhlten die Breisgauer ebenfalls um Gregoritsch, der zunächst durchaus positive Signale ausgesandt hatte - um sich auf den letzten Drücker dann doch noch für einen Wechsel vom HSV zum FC Augsburg zu entscheiden. "Ich war ja zu Gesprächen in Freiburg, und eigentlich war ich mir danach sicher, zum SC gehen", berichtet Gregoritsch nun freimütig. "Nach Augsburg bin ich zunächst nur noch aus Höflichkeit gefahren. Aber plötzlich war da ein anderes Bauchgefühl. Ich war mir unsicher, dachte, es ist vielleicht doch ein zu großer Schritt."

Das Ziel Freiburg erreicht Gregoritsch im zweiten Anlauf - und als "reiferer Mann"

Freilich nicht aus primär fußballerischen Gründen. "Sportlich hätte ich es mir zugetraut", erklärt Gregoritsch, der vielmehr verblüffend weiche Faktoren anführt: "In Freiburg hatte es geregnet, in Augsburg schien die Sonne. Dann habe ich nochmal in Google Maps geschaut: Acht Stunden von Freiburg nach Hause, vier Stunden von Augsburg. Auch das hat eine Rolle gespielt."

Angesichts solcher Prioritäten von einst lässt sich Gregoritsch wohl vorbehaltlos zustimmen, wenn er heute sagt: "Es war besser, jetzt als reiferer Mann hierhin zu kommen, nicht als kleiner Junge. Damals bin ich den einfacheren Weg gegangen." Rückblickend, betont der 1,93-Meter-Hüne, sei es "trotzdem der richtige Weg gewesen. Ich hatte auch super Jahre in Augsburg. Und vermutlich habe ich diesen Prozess fünf Jahre durchmachen müssen, damit es eben jetzt hinhaut. Schön, dass sich diese Floskel, wonach man sich immer zweimal sieht im Leben, jetzt so bestätigt hat."

2017 hatte offenbar auch bei Streich eine gesunde Skepsis bestanden

Die Angelegenheit von damals komplett aufzuarbeiten, war Gregoritsch in diesem Sommer direkt beim ersten Gespräch mit Streich ein Herzensanliegen. Denn 2017 hatte auch die Unterredung mit dem Fußballlehrer letztlich Gregoritschs Entscheidung beeinflusst: "Er war sehr offen und ehrlich. Das ist sehr wichtig. Vielleicht habe ich mich als junger Spieler davon auch ein bisschen überfordert gefühlt. Es ging da schon auch um Themen wie Körperhaltung auf dem Platz, an der ich definitiv arbeiten musste. Jetzt habe ich mich einfach deutlich bereiter gefühlt."

Die klare Botschaft: Seinerzeit bestand durchaus auch auf Freiburger Seite eine gewisse und durchaus gesunde Skepsis, aus der Streich gegenüber dem Profi offenbar keinen Hehl machte. Sportdirektor Klemens Hartenbach lässt das auch noch in seinem aktuellen Statement durchblicken: "Zu seinen immer schon vorhandenen Qualitäten wie Spielwitz und Abschlussstärke konnte Michael in Sachen Frustrationstoleranz und Persönlichkeit nochmals einen deutlichen Schritt machen." Dass Gregoritsch nicht schon 2017 kam, sondern erst heute, sehen somit Spieler wie Klub aus aktueller Perspektive als Glücksfall.

Gregoritsch: "Mancher dachte sicher: Was ist mit dem eigentlich los?"

Einen positiven Wendepunkt seiner Karriere verortet Gregoritsch im vergangenen Sommer. Neben dem "super Verhältnis" zum kurz zuvor zurückgekehrten Augsburg-Trainer Markus Weinzierl nennt der Profi "brutal viel Extra-Training" sowie bewusste Veränderungen in seinem Umfeld. Etwa ein neues Beraterteam. Und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Mentaltrainerin Claudia Reidick.

Die 60-Jährige ist unter anderem auch für die weiblichen Nationalteams des DFB im Einsatz und gewann unter ihrem Mädchennamen Claudia Zaczkiewicz 1988 in Seoul Olympia-Bronze über 100 Meter Hürden. Von der seit September laufenden Kooperation habe er bereits "extrem profitiert", berichtet Gregoritsch. "Von meinem Lachen, meiner extremen Lockerheit außerhalb des Platzes konnte ich jetzt auch viel aufs Spielfeld mitnehmen. So habe ich viel mehr Energie. Das ist besser für mich - und ich kann auch meinen Mitspielern viel mehr helfen."

Zuvor habe er lange "teilweise eine schlechte Haltung auf dem Platz gehabt, bei der mancher Außenstehende sicher dachte: Was ist mit dem eigentlich los? Ich habe selbst gemerkt, dass ich einen anderen Zugang haben sollte. Den habe ich jetzt gefunden." Nach dem Motto: "Ich mache schließlich die schönste Sache der Welt."