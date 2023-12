Gregoritsch über Paqueta und Co., Köln und Auslosungsideen

Die "Ketchupflasche" Michael Gregoritsch war beim Spiel in London am Donnerstag verklebt. Freiburgs Stürmer sah nach fünf Toren in drei Partien wie seine Kollegen keinen Stich im Duell mit West Ham United - präsentierte sich danach aber aufgeräumt und recht gut gelaunt im ausführlichen Gespräch mit den mitgereisten Journalisten.

Man schaut in etwas bedröppelte Freiburger Gesichter. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel bei West Ham United aus, Herr Gregoritsch?

Wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt, waren aber die klar schlechtere Mannschaft und verlieren verdient mit 0:2.

Für Freiburg muss gerade gegen einen solch einen individuell klar besser besetzten Gegner wie West Ham alles stimmen, um erfolgreich sein zu können.

Bei uns muss auch in der Bundesliga alles stimmen, damit wir bestehen. Es gibt kaum Spiele, die du gewinnen oder bestehen kannst, wenn du nicht das auf den Platz bringst, was wichtig ist. Das haben wir diesmal nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, wirft uns aber nicht zurück. Am Sonntag geht es gegen Köln schon weiter.

Wer sind wir, dass wir nach einer Niederlage bei West Ham sagen könnten, unsere ganze Saison war eine Katastrophe? Michael Gregoritsch

Sie sagten zuvor, diese "Reise nach London werden wir nie vergessen". Das Spiel an sich war aber eher zum Vergessen.

Ja, aber trotzdem kann ich mich an jedes internationale Spiel erinnern, das wir letzte und diese Saison hatten. Wir haben auch im Achtelfinale im März in Turin verloren, obwohl wir uns da mehr vorgestellt haben. Aber Entschuldigung, wer sind wir, dass wir nach einer Niederlage bei West Ham sagen könnten, unsere ganze Saison war eine Katastrophe? Wir sind in der Zwischenrunde, freuen uns darauf und haben, das ist das Schöne an den englischen Wochen, am Sonntag gegen Köln schon wieder die Chance, das ins richtige Licht zu rücken.

Trainer Christian Streich hatte eine bessere Anfangsphase angekündigt. Offensiv kann es immer mal haken, aber man hatte auch den Eindruck, dass es defensiv an Präsenz, Griffigkeit und Aggressivität fehlte, gerade zu Beginn. Gerade zu den Toren kam West Ham mit nicht allzu viel Aufwand. Warum?

Wir waren nicht gut genug, deswegen hat der Gegner gut ausgeschaut. Die hatten teilweise zu viel Platz, wir sind manchmal gar nicht erst in Zweikämpfe gekommen, andere haben wir verloren, gerade auch in der Offensive viele Zweikämpfe und Bälle. Dann kommst du ein bisschen in einen Strudel, dass du immer nur hinterläufst. Dann ist die Qualität von West Ham zu hoch, wenn sie Bälle spielen und mit einem Kontakt klatschen lassen, im Zentrum und auf außen. Wir haben es einfach nicht gut gemacht. Das wissen wir genau, aber es ist okay. Es hat in dem Spiel einfach zu viel gefehlt, als dass wir wirklich gefährlich werden konnten.

Der SC hat sich Pflichtspiele gegen solche Kaliber durch zwei außergewöhnliche Saisons erarbeitet, hat das eigene Niveau deutlich erhöht. Sie sind zudem etablierter Nationalspieler Österreichs. Denken Sie dennoch manchmal auf dem Platz, puh, das ist noch ein anderes Level in manchen Momenten. Gerade, wenn Spieler wie Lucas Paqueta mit dem Ball am Fuß mal den einen oder anderen SC-Profi im Zweikampf sehr alt aussehen lässt?

Ja, klar. Paqueta war nicht umsonst im Sommer für 100 Millionen im Gespräch und ist Stammspieler in Brasiliens Nationalmannschaft. Auch Kudus, Aguerd und Mavropanos in der Innenverteidigung oder Alvarez auf der Sechs, Danny Ings kommt rein - das ist eine Mannschaft, gegen die wir an einem Tag, wenn wir selber nicht unsere Beste hinkriegen, außen vor sind.

Es ist extrem mühsam. Wir gehen ja nicht ins Spiel und denken, wir haben kaum Chancen. Irgendwann wird dir aber der Stecker gezogen und du läufst nur hinterher. Trotzdem war es für uns etwas Besonderes, hier gegen eine englische Mannschaft zu spielen. Wir haben es leider nicht gut genug gemacht, das bleibt am Ende hängen.

Lerneffekt: "Noch enger in einer Kompaktheit zusammenstehen"

Man spricht immer gerne vom Lerneffekt. Was kann man konkret von solchen Gegnern in diesen Spielen lernen?

Man lernt, dass man einfach in solchen Spielen noch enger in einer Kompaktheit zusammenstehen muss und Freiräume für Eins-gegen-eins-Duelle kaum hergeben darfst. Die individuelle Qualität kannst du zwar trainieren, du kriegst es aber nicht immer hin. Bei denen sind vier, fünf Ausnahmespieler.

Du lernst aus solchen Spieler immer wieder, dass manchmal Leistungen wie von uns im erfolgreichen Pokal-Viertelfinale letzte Saison bei den Bayern herauskommen können. Es ist ein laufender Prozess, wir sollten viel mitnehmen, aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass wir es bisher schon ganz gut gemacht haben.

Freuen Sie sich jetzt wirklich schon auf Sonntag? Es steht ja noch eine Reise an und die Zeit ist kurz.

Ja, natürlich. Das Stadion ist voll, es ist das letzte Heimspiel des Jahres. Es ist auch bisher wieder eine außergewöhnliche Saison für den SC Freiburg. Wir wissen um die Wichtigkeit dieses Spiels. Jeder weiß, wenn wir erfolgreich sind, wie viele Punkte wir dann wieder haben. Trotz der Verletzungsprobleme im Herbst haben wir die Chance, auf 24 Punkte zu gehen.

Es geht gegen eine gute Kölner Mannschaft, die insgesamt zu wenig Punkte hat aus meiner Sicht. Sie haben natürlich auch ihre Probleme. Wenn wir unser Spiel hier anschauen, kann man das über uns aber auch sagen. Das wird 90 Minuten beinharter Bundesliga-Kampf.

Ich kenne alle acht und haben schon die eine oder andere Idee, wo sich sage, ganz cool oder lieber noch etwas später. Michael Gregoritsch über mögliche Gegner in den Play-offs

Am Montag um 13 Uhr folgt die Auslosung der Europa-League-Play-offs. Kennen Sie schon alle acht möglichen Gegner, die Dritter in den Champions-League-Gruppen wurden? Da sind einige Kracher-Namen dabei.

Ich kenne alle acht und haben schon die eine oder andere Idee, wo sich sage, ganz cool oder lieber noch etwas später (grinst). Wahrscheinlich werden wir Montagmittag zusammen irgendwo sitzen und uns auf den Gegner freuen, der dann um die Ecke kommt.

Aber mal ehrlich: Lieber einen Gegner wie Lens, Bern oder Braga, wo die Chancen auf das Weiterkommen potenziell womöglich größer sind, oder lieber direkt einen Kracher wie Benfica oder Milan?

Sechs der Teams sind nur ganz knapp in der Champions League ausgeschieden. Galatasaray hat besser abgeschnitten als Manchester United. Braga stand vor Union Berlin. Ich weiß nicht, ob es einen Gegner gibt, der leicht wird. In Sachen cooles Erlebnis wäre natürlich in Istanbul eine unfassbar geile Stimmung, Benfica ist einer der größten Klubs der Welt. Ein paar coole Ideen habe ich. Hoffen wir, dass wir uns alle an einem schönen Ort wiedertreffen.

Sie wissen aber, dass die Laune bei der Auslosung auch vom Köln-Spiel am Tag vorher abhängt.

Da haben Sie auch Recht. Das wissen wir auch. Davon und vom Spiel am Mittwoch in Heidenheim hängt auch unsere Weihnachtsstimmung ab (lacht).