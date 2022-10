Gregoritsch über Ginter: "Er hat mich an Schweinsteiger im WM-Finale erinnert"

Erst eine blutender Cut im Gesicht, dann ein verdrehter Knöchel: Matthias Ginter ließ sich dennoch nicht davon abhalten, den SC Freiburg als Stürmer beim 2:1 gegen St. Pauli ins Achtelfinale des DFB-Pokals zu führen.

Unterm Strich war es zu viel. Wochenlang setzte Christian Streich zuletzt auf die nahezu identische Startformation. Mit gleich sieben Wechseln in der Startelf ging der Freiburger Coach ein immenses Risiko ein. Während in der Offensivabteilung ohne Vincenco Grifo, Daniel-Kofi Kyereh und Michael Gregoritsch, die erst später kamen, deutliche Abstimmungsprobleme zu erkennen waren und die Durchschlagskraft fehlte, leistete sich Keven Schlotterbeck den größten Fehler. Die fehlende Spielpraxis war dem 25-Jährigen deutlich anzumerken, ein völlig missratener Rückpass entpuppte sich dann als perfekte Vorlage für Lukas Daschner. Es hatten nur wenige Sekunden gefehlt und dieser Gegentreffer hätte das Pokalaus bedeutet.

Ich werde lange nicht vergessen, wie laut das Stadion geworden ist. Michael Gregoritsch nach seinem entscheidenden Treffer zum 2:1.

Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit rette Matthias Ginter seine Mannschaft in die Verlängerung. In der 118. Minute verlängerte Ginter dann per Kopf auf Michael Gregoritsch, der den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. "Es war ein Tick zu spannend. Aber es gibt dafür ein deutsches Sprichwort: Was muss, das muss. Wir hätten es gerne früher geregelt. Aber es ist kein Wunschkonzert", sagte der Österreicher, der dem Spielverlauf mit diesem Ausgang aber doch relativ viel abgewinnen konnte. "Sensationell. Wenn man im eigenen Stadion in der letzten Minute den Siegtreffer macht. Das ist etwas Außergewöhnliches, das nicht oft in einer Karriere vorkommt. Das werde ich lange nicht vergessen, wie laut das Stadion geworden ist."

Abwehrchef Ginter spielt als Stürmer

Wer das Spiel nicht gesehen hat, wird sich vielleicht fragen, wieso Abwehrchef Ginter gleich an beiden Toren beteiligt war. Die Antwort ist recht simpel: Der Weltmeister spielte schon zum Ende der regulären 90 Minuten als Stürmer. Das hatte seine Gründe. Von Lukas Kübler bekam er kurz nach der Halbzeitpause den Ellbogen unglücklich ins Gesicht. Mehrfach musste er sich an der Seitenlinie behandeln lassen, ehe der blutende Cut per Tacker behandelt wurde.

Als der Weltmeister sich bei einem Zweikampf im Strafraum dann auch noch den Knöchel verdrehte, signalisierten die Betreuer: Es geht nicht mehr weiter. "Dann haben alle gesagt: Wir haben keinen Wechsel mehr. Kurz danach habe ich gemerkt, der Schmerz lässt ein bisschen nach", berichtete Ginter sichtlich mitgenommen in der Mixed-Zone. Statt die Partie mit zehn Mann fortzuführen, hatte Streich einen Plan, den Ginter erzählte: "Für die Abwehr hat es läuferisch nicht mehr gereicht. Die Idee war, mich vorne reinzustellen. Ein bisschen hochspringen, das ging schon noch." Und wie das ging: Tor erzielt, Tor vorbereitet, Spiel gedreht, Achtelfinale gesichert.

Ein blaues Auge für den Sport-Club

"Matze hat mich an Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 erinnert mit seiner Platzwunde. Er konnte kaum laufen und hat am Ende noch den Ball abgelegt. Er ist ein überragender Spieler und ein überragender Typ, unheimlich wichtig in der Kabine. Er verliert nie die Nerven, ist immer klar. Das ist etwas Besonderes", schwärmte Gregoritsch von seinem Mitspieler. Am Ende sind Ginter und der Sport-Club jeweils mit einem blauen Auge davongekommen. Der erhoffte Erholungseffekt für die zunächst geschonte erste Garde ist durch den 120-Minuten-Kraftakt aber verpufft. Dass sich die Freiburger so lange schwergetan haben, lag für Ginter nicht an den vielen Wechseln. "Es war generell ein schwieriges Spiel. St. Pauli hat das gut gemacht. Es lag nicht unbedingt am Personal. Im Pokal zählt nicht das wie, da fragt am Ende keiner mehr danach."

Wäre die große Rotation schiefgegangen, wäre es "für den Trainer wahrscheinlich nicht so angenehm gewesen", mutmaßte Gregoritsch. Streich dürfte mit dem Schlusspfiff einmal ganz tief durchgeatmet haben. Jetzt heißt es: Den Kraftakt körperlich verarbeiten und mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) regenerieren. Ganz besonders gilt das für Ginter, der fürchtet: "Morgen tut wahrscheinlich alles höllisch weh."