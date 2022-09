Gregoritsch scherzt: "Nur Zweiter? Da müssen wir mal in den Spiegel schauen"

Vier Spiele in Serie hatte der SC Freiburg zuletzt mit einem Tor Unterschied gewonnen. Gegen Borussia Mönchengladbach gelang dies nicht. Viel Positives hielt der Sonntagnachmittag dennoch bereit.

Augen im Hinterkopf, die hätten schon so manchem Stürmer geholfen. In Freiburg wären sie zuletzt bei Michael Gregoritsch gut aufgehoben gewesen. Erst als sein harmloser Abschluss in den Armen von Gladbachs Keeper Yann Sommer gelandet war, erkannte er, dass Vincenzo Grifo in der Mitte des Strafraums den Begriff mutterseelenallein im Fußball-Kontext neu definierte.

"Ihr seht ja an meiner Reaktion. Sobald ich geschossen habe, sehe ich den Vince erst. Das ist schade. Wir haben offensiv leider ein paar Mal die falschen Entscheidungen getroffen", resümierte der Österreicher. Am Ende stand nach einen intensiven Duell vorne wie hinten die Null. "Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber es war ein 0:0 der besseren Sorte", betonte Gregoritsch nicht ohne Grund.

Auch sein Trainer konnte der Partie einiges abgewinnen. "Die Überzeugung, der Wille vorwärts weiter zu spielen, das Risiko zu gehen, das Spiel schnell zu machen, immer weiter zu machen - das war beeindruckend nach dem Donnerstagsspiel, weil wir hatten ein sau schweres Spiel am Donnerstag und haben jetzt wieder gegen so eine gute Mannschaft gespielt", erklärte Christian Streich.

Auf die Defensive und Flekken ist Verlass

Drei Tage zuvor hatte sich der Sport-Club mit dem 2:1-Erfolg über Qarabag die ersten Punkte in der Europa League gesichert. "Im Umschaltspiel und in der Ballsicherheit hätten wir den einen oder anderen Angriff besser abschließen können", sagte Streich nach dem Sieg gegen den Klub aus Aserbaidschan. Ein Thema, das sich durch die erfolgreichen letzten Wochen zieht, in denen der SC jeweils auch mit Glück viermal in Serie mit nur einem Tor Vorsprung gewonnen hat. Auch am Sonntag war es das Manko. Doch diesmal fehlte das Glück.

Auf die Defensive, und ganz besonders den starken Keeper Mark Flekken, war in den entscheidenden Momenten Verlass. Zur Verteidigung der Tabellenführung reichte der eine Punkt dennoch nicht. "Wir sind nur Zweiter? Krass. Da müssen wir morgen mal in den Spiegel schauen und uns fragen, ob das der Anspruch ist, den wir haben. Wir müssen überlegen, ob da nicht bald ein Trainerwechsel her muss", scherzte Gregoritsch.

"Spielen in einem geilen Stadion gegen eine Champions-League-Mannschaft"

Die Stimmung im Breisgau könnte vor dem nächsten Europa-Cup-Spiel also kaum besser sein. Diese Woche geht es gegen Olympiakos Piräus. "Wir fliegen nach Griechenland und spielen in einem geilen Stadion gegen eine Champions-League-Mannschaft. Da wollen wir uns beweisen und auch wieder punkten", sagte Gregoritsch voller Vorfreude.

Es ist die zweite von insgesamt acht englischen Wochen auf dem Plan der Freiburger bis zur WM-Pause Mitte November. Pünktlich zum intensiven Herbst melden sich Spieler peu à peu zurück. Daniel-Kofi Kyereh und Kevin Schade machten am Sonntag den Anfang. Ersterer hatte bei seinem Startelfdebüt im Trikot des SC Freiburg zwar noch viel Luft nach oben, doch der 26-jährige Sommerneuzugang strotzt eben auch noch nicht vor Spielpraxis unter Streich. Nach überstandenen Rückenproblemen scheint er aber zumindest pysisch bereit für die kommenden Wochen.

Streich zur Belastung: "Die richtigen Entscheidungen treffen"

Für Schade nahm eine über sechsmonatige Leidenszeit ein Ende. Ende Februar stand das temposchnelle Top-Talent letztmals auf dem Bundesliga-Rasen, eine letztlich operierte Bauchmuskelzerrung setzte ihn in der Folge außer Gefecht. Für acht Minuten durfte er in der Schlussphase wieder reinschnuppern. Zeitnah wird angesichts des Mammutprogramms weitere Spielpraxis folgen.

Streich beschäftigt sich intensiv damit, wie die Belastungssteuerung im Wettkampf in den kommenden zwei Monaten aussehen kann: "Wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen, dass auch andere Spieler mal anfangen. Wenn sie nicht ganz so viele Spiele in den Beinen haben, haben sie nicht ganz das Stehvermögen. Das kriegst du eigentlich nur über Spiele. Wir müssen ganz viel richtig machen und uns ganz viel Zeit nehmen und individuell schauen, wer wann, wo und wie viel Einsatzzeit bekommt, damit er dann, wenn er spielt, dieses Tempo gehen kann."