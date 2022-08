Gregoritsch: "Ich habe gelernt, nicht zu emotional zu sein"

Seit dieser Saison geht Michael Gregoritsch für den SC Freiburg auf Torejagd. Den Empfang im Breisgau empfand der österreichische Nationalspieler als besonders herzlich, wie er im kicker-Interview in der Donnerstagausgabe erzählt.

"Hier sitzen regelmäßig 15, 20 Leute gemeinsam zusammen und trinken Kaffee. So etwas wie hier habe ich noch nicht erlebt. Dass sich Freundschaften und Kameradschaften in einer Mannschaft so entwickeln, das kannte ich bisher nur aus der Nationalmannschaft, nicht aus Vereinen", berichtete Gregoritsch. Nicht nur zwischenmenschlich ist er auf Anhieb beim Sport-Club angekommen. Auch sportlich läuft es für den 28-Jährigen.

Für Weinzierl gearbeitet

Zwei Tore und eine Vorlage bedeuten einen Saisonstart nach Maß. Das Freiburger Spiel mit vielen Flanken scheint maßgeschneidert für den 1,93 Meter großen Sturmtank. "Je öfter du dann gefüttert wirst, desto mehr Spaß macht es", betont er. Den Spaß am Fußball hatte Gregoritsch nach mitunter schwierigen Jahren schon in den vergangenen Rückrunde beim FC Augsburg wiedergefunden, wo im Trainer Markus Weinzierl zu alter Stärke verhalf und er dem FCA so den Klassenverbleib sicherte. "Es war für mich ein Antrieb, für ihn zu arbeiten, weil ich immer das Gefühl hatte, er will mir wirklich helfen", sagt Gregoritsch über den 47-jährigen Niederbayer, der von sich aus nach Abschluss der vergangenen Saison das Kapitel in Augsburg beendete.

Für den Schritt zum Europa-League-Teilnehmer nach Freiburg fühlte sich Gregoritsch nach einer persönlichen Weiterentwicklung in den letzten Jahren jetzt bereit. "Ich habe gelernt, dass es nicht immer gut ist, zu sehr emotional zu sein. Ich habe Siege himmelhoch jauchzend gefeiert und sehr lange gebraucht, schlechte Spiele zu verarbeiten und wieder in die Spur zu kommen", blickt der Stürmer zurück.

