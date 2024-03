Gregoritsch hofft auf "möglichst wenig Training" unter Schuster

Mit einem Tor und zwei Rettungstaten im eigenen Fünfmeterraum hat Michael Gregoritsch den Freiburger Sieg in Gladbach eingeleitet (3:0). Der Stürmer will den scheidenden Christian Streich in dessen letzten Wochen mit Siegen beschenken.

Dosenöffner in Gladbach: Michael Gregoritsch (li.) brachte den SC Freiburg auf die Siegerstraße. IMAGO/pepphoto