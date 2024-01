Gregoritsch: "Die richtigen Punkte musst du machen"

2:0 geführt, das 2:2 und einen Platzverweis kassiert und in Unterzahl gewonnen. Mit dem 3:2 hat der Siebte Freiburg die TSG Hoffenheim im direkten Duell zweier Europacup-Anwärter auf vier Punkte distanziert. Danach stellte sich SC-Stürmer Michael Gregoritsch den Fragen des kicker.

Herr Gregoritsch, haben sie nach dem Hoffenheimer Ausgleich und der Gelb-Roten Karte für Manuel Gulde noch an den Sieg geglaubt?

Ja, immer (grinst). Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass uns das kaputt machen kann, ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Dass wir es noch gewinnen, ist mit meinem Mann weniger dann auch glücklich. Trotzdem war es verdient, bis auf diese 15 bis 20 nicht so guten Minuten.

Was war nach 2:0-Führung der Grund für diese Phase, in der der SC kaum noch Zugriff auf den Gegner hatte?

Weil sie eine richtig gute Mannschaft sind. Wir haben es außergewöhnlich gut gemacht bis zum 2:0, dann kriegen wir so ein bisschen einen Hänger im Spiel. An sich darfst du das Spiel mit 2:0-Führung nicht mehr aus der Hand geben. Das ist uns leider passiert mit einem Freistoß von der Mittellinie, was Quatsch ist. Das müssen wir uns anschauen.

Dass wir hintenraus noch gewinnen, ist sehr geil, ich bin noch voller Adrenalin. Michael Gregoritsch

Und das zweite Tor, Beier traf nach einem langen Ball von Grillitsch.

Es ist oft schwer, weil wir uns auch vor dem Spiel die Frage gestellt haben: Gehst du vom Sechser weg auf den Innenverteidiger, dann spielt er vielleicht durch auf die nächste Linie. Zudem ist Grille ein super Fußballer, ein geiler Spieler, das war ein super Ball. Und dann steht es 2:2 und wir wussten in dem Fall nicht so richtig, warum. Dass wir hintenraus noch gewinnen, ist sehr geil, ich bin noch voller Adrenalin.

Grillitsch hat allerdings mit seinem Ballverlust auch das Freiburger 2:0 begünstigt. Auch, weil Sie konsequent dazwischen gingen und den Ball eroberten, nachdem Grillitsch ihn sich zu weit vorgelegt hatte.

Es ist kein Foul, glaube ich. Ich habe die Chance gesehen, dass ich mich mein Körper dazwischen bringen kann. Ich erwische ihn schon, aber man muss das nicht abpfeifen.

Vor dem Freiburger Siegtreffer wollte dann Hoffenheim einen Foulpfiff für Eggesteins Einsteigen bei dessen Balleroberung gegen Kramaric.

Ich möchte mich nicht darüber äußern, aber ich hatte allgemein das Gefühl, dass die Hoffenheimer sehr viel lamentiert haben beim Schiedsrichter, obwohl es nicht immer gegen sie ging. Unterm Strich ist es unser Glück.

Gegen Union Berlin hat der SC letzte Woche beim 0:0 fahrlässig zwei Punkte liegen gelassen. Wie wichtig ist es daher, jetzt diesen Sieg in den beiden Heimspielen geholt zu haben?

Ich habe in meiner langen Karriere mit den vielen Trainern mal diesen Spruch gehört: Die richtigen Punkte musst du machen. Wenn wir letzte Woche gewonnen hätten und diesmal in Anführungszeichen nur Unentschieden gespielt hätten, wäre Hoffenheim ein Stück näher dran an uns. Deshalb nehme ich die vier Punkte lieber so als umgekehrt. Zusätzlich hast du gegen einen direkten Konkurrenten jetzt den moralischen Vorteil.

In Bremen werden, Stand am frühen Samstagabend, nach Guldes Gelb-Roter Karte nur noch vier von neun Abwehrspielen einsatzfähig sein.

Ich weiß vielleicht was, das ihr nicht wisst (lacht, Gregoritsch wusste offenbar zum Interview-Zeitpunkt bereits von der Ausleihe von Hoffenheims Innenverteidiger Attila Szalai), und versuchte dann abzulenken. Ich spiele links in der Innenverteidigung oder Schienenspieler. Spaß beiseite. Wir waren diesmal wieder nur 18 im Kader gewesen, sind aber Siebter: krass! Außergewöhnliche Truppe, wie wir zusammenstehen und jede Woche im Training Gas geben. Da sind Leute drin, die geben jeden Tag hier Vollgas. Das macht und aus und zeichnet uns aus. Dementsprechend ist es wichtig, dass wenn jetzt noch jemand dazukommt, derjenige sich genauso einordnet in unsere Gruppe. Davon bin ich aber zu 100 Prozent überzeugt, weil diese Truppe einfach super ist, es so viel Spaß macht. Wenn man sieht, wie viel Leben diesmal wieder drin war, auch mit den Fans, dann ist es genau das, was wir brauchen.

Besonders innig haben Sie und Ihre Kollegen Lucas Höler nach dem Führungstor geherzt. Gab es dazu einen besonderen Anlass?

Es war einfach die riesige Freude. Wir beide und auch Merlin Röhl tragen ja jetzt alle ein Haarband, da freut man sich noch ein bisschen mehr (lacht). Das haben wir beim Wizard spielen (ein Kartenspiel, Anm. d. Red.) so entschieden. Luci ist ein geiler Typ, ein super Stürmer. Es macht extrem viel Spaß mit ihm vorne zu spielen, weil wir uns gegenseitig viel Arbeit abnehmen, aber beide viel insgesamt viel arbeiten. Dann kommt so ein Spiel heraus, wo man sich Chancen erarbeitet und auch das Glück erzwingt, dass er bei seinem Tor nicht im Abseits ist. Das war super.

Interview: Carsten Schröter-Lorenz