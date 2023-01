Gregoritsch: "Die Mannschaft wusste gar nicht, wie gut sie ist"

Sommer-Neuzugang Michael Gregoritsch war zum zweiten Mal mit dem SC Freiburg im Trainingslager, diesmal im spanischen Sotogrande. An seinem ersten Halbjahr beim Sport-Club hat er nur ganz wenig auszusetzen.

Ein Wunsch, den Michael Gregoritsch zu Beginn des Trainingslagers geäußert hatte, ging in Erfüllung. "Beide Testspiele gewinnen, um zu zeigen, dass wir bereit sind", lautete dieser. Den zweiten hingegen konnte er mit seinem Team nicht umsetzen, und zwar, auch noch jeweils ohne Gegentor zu bleiben. 3:2 haben die Freiburger gegen den FC Basel gewonnen, 6:2 gegen den Hamburger SV. Gegen die Schweizer hat Gregoritsch ein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 beigesteuert, per Kopf nach einer Flanke von Christian Günter. Gegen seinen Ex-Klub HSV vergab er einen an ihm verursachten Elfmeter. "Das hat mich geärgert, und ich habe danach ein bisschen gebraucht, dass ich wieder reinkomme", sagte der Stürmer, "aber das muss man abschütteln, und nächstes Wochenende geht dann hoffentlich ein normaler Torschuss rein."

Wie der Großteil seiner Mannschaft hat auch Gregoritsch in Spanien den Eindruck gemacht, dass er nach der langen Winterpause an das gute erste Halbjahr anknüpfen kann. Nach Vincenzo Grifo ist der 28-Jährige der beste Scorer des SC mit sechs Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga. Trotzdem ist der österreichische Nationalspieler nicht ganz mit sich zufrieden. "Ich habe - statistisch gesehen - noch keine Großchance genutzt oder vielleicht nur eine", sagte Gregoritsch. Eine Erklärung dafür hat er nicht, obwohl er sich viele Gedanken darüber gemacht hat. "Ich habe die Chancen nicht leichtfertig vergeben, war auch im Training nicht fahrlässig." Er sei inzwischen selbst sein "größter Kritiker".

"Das pusht einen"

An der bisherigen Saison beim Sport-Club hat der Stürmer, bis auf die deutliche Niederlage bei den Bayern, nichts auszusetzen. Ihn haben die erfolgreichen Monate auch nicht überrascht. "Ich habe der Mannschaft bereits in der Sommervorbereitung gesagt, dass sie gar nicht weiß, wie gut sie ist", erklärte Gregoritsch, "ich kam da rein und habe eine Riesenqualität vorgefunden. Unglaublich und nicht zu vergleichen mit dem, was ich kannte." Der Lauf des Teams habe zu seinem persönlichen beigetragen, die Tore in den ersten Spielen seien zudem "hilfreich" gewesen, "das pusht einen".

"Das habe ich geradezu pulverisiert"

Bislang habe er nie eine komplette konstant gute Saison gehabt, und stand deshalb schon vor einer Rückkehr vom FC Augsburg in seine österreichische Heimat. "Dann habe ich aber begonnen, einiges anzupassen an meiner Spielweise, am drumherum." Tore kamen hinzu, und ihm wurde klar: "Es funktioniert wirklich, wenn man so arbeitet. Davor hatte ich ehrlicherweise Monate, in denen ich im Training insgesamt 30 Meter gesprintet bin - lächerlich. So konnte es nicht funktionieren. Das habe ich danach geradezu pulverisiert. Sonst würde ich hier nicht sitzen."

Auch nach der Wintervorbereitung hat Gregoritsch wieder ein gutes Gefühl, was seine Mannschaft betrifft. Trotzdem hält er sich mit Prognosen zur Restsaison zurück. "Ich bin ja ein Fan von Kampfansagen. Aber jetzt bin ich ein Freiburg-Spieler und werde deshalb keine machen", sagte er grinsend. Er spüre aber schon jetzt, "dass da wieder eine ganz andere Energie auf dem Platz ist als in den drei Wochen vor Weihnachten". Jeder wolle unbedingt, "dass wir dabeibleiben". Und er habe auch das Gefühl, dass der Sport-Club stabil ist. "Wolfsburg wird sehr wichtig, wenn wir da wieder gut starten, könnte das ein gutes Zeichen sein", sagte er bezogen auf den Re-Start am Samstag in Niedersachsen.