Greenwood offenbar erneut festgenommen

Der von Manchester United suspendierte Mason Greenwood (21) ist offenbar erneut festgenommen worden. Berichten zufolge soll er gegen Kautionsauflagen verstoßen haben.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde Greenwood am Samstag vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Ein Sprecher der Polizei Manchester bestätigte, dass ein 21-jähriger Mann "gegen seine Kautionsauflagen verstoßen haben soll". Bereits in vorherigen Mitteilungen hatte es die Polizei vermieden, Greenwoods Namen zu nennen.

Der junge Angreifer war erstmals im Januar wegen schwerer Gewalt-und Missbrauchsvorwürfe gegen seine damalige Lebensgefährtin festgenommen worden. Manchester United hatte ihn daraufhin suspendiert und seitdem nicht wieder eingesetzt. Drei Tage nach seiner Festnahme war Greenwood auf Kaution entlassen worden.

Greenwoods damalige Freundin hatte damals Bilder auf Instagram veröffentlicht, auf denen Verletzungen zu sehen waren, die ihr Greenwood zugefügt haben soll. Die Beiträge wurden später gelöscht. Zusätzlich besteht der Verdacht der sexuellen Gewalt und des Ausspruchs von Morddrohungen.