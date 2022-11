Green und Tillman gegen Braunschweig einsatzbereit

Die SpVgg Greuther Fürth will nach dem 1:0 gegen Bielefeld in Braunschweig den nächsten Schritt gehen - und kann dabei auf zwei Rückkehrer bauen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt zu Hause gegen Bielefeld (1:0) steht für Fürths neuen Trainer Alexander Zorniger das erste Auswärtsspiel auf dem Plan. Wenn der Absteiger am Sonntag (13.30 Uhr) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig zu Gast ist, wird der Coach auch wieder auf zwei Rückkehrer zurückgreifen können.

Den Einstand von Zorniger hatten Julian Green und Timothy Tillman krankheitsbedingt verpasst - nun stehen sie wieder zur Verfügung. "Jeremy Dudziak und Luca Itter sind keine Option", verriet Zorniger.

Trotz des zweiten Saisonsiegs hängt das Kleeblatt weiter im Tabellenkeller auf Platz 16 fest - vier Punkte hinter dem BTSV. In Braunschweig will Zorniger "der Mannschaft die nächsten Steps geben".

In der "längeren Woche" nach dem Heimspiel am vergangenen Freitag stand vor allem eines auf dem Trainingsplan: "Wir haben nochmal daran gearbeitet, wie wir anlaufen wollen." In Braunschweig können die Franken dann zweigen, was sie gelernt haben. Womöglich dann ja auch wieder mit Green und Tilman.