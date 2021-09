Green Bay, Rodgers und die vom Rücken gefallenen Trolle

Nach dem 3:38 bei den New Orleans Saints in Week 1 waren die überraschten Augen groß und die Kritiker laut. Einen Spieltag später hat zumindest die stark besetzte Offense der Green Bay Packers zurückgeschlagen. Das hat vor allem Star-Quarterback Aaron Rodgers gefallen.

Starke Aufholjagd und am Ende ein klarer Sieg gegen Detroit: Aaron Rodgers (li.), Aaron Jones & Co. Getty Images

Eines vorneweg: Anlaufzeit hatten die Green Bay Packers im ersten Heimspiel dieser Saison durchaus gebraucht, vor allem die Defense ließ sich zunächst viel zu einfach und viel zu oft ausspielen oder überrennen. Das hatte den 14:17-Pausenrückstand zur Folge.



Danach aber riss vor allem die nun klickende Offense um Spielmacher Aaron Rodgers und Running Back Aaron Jones die Partie an sich - was zugleich die Vermeidung des ersten 0:2-Starts seit 2006 (zwei Jahre bevor Rodgers Starting Quarterback bei den Käsestädtern wurde) bedeutete. Beide Protagonisten schaufelten beim klaren 35:17-Erfolg im mit tosenden 77.240 Fans besetzten Lambeau Field letztlich jeweils vier Touchdowns auf ihr Konto - und ließen so den desaströsen Saisonstart beim Duell mit New Orleans (3:38) verblassen.



Es wird so oft überreagiert. Aaron Rodgers

Vor allem Quarterback "A-Rod" war die Erleichterung nach diesem Auftritt sichtlich anzumerken. Gut gelaunt sprach der amtierende MVP der NFL ins "ESPN"-Mikrofon, freute sich dabei vor allem, es den lautstarken Kritikern gezeigt zu haben. Denn diese hätten aus seiner Sicht nach der Week-1-Pleite durchaus zu harsch getönt - was in diesen schnelllebigen Zeiten und gerade im Spitzensport aber seit vielen Jahren einfach der Fall sei: "Es wird so oft überreagiert, es gibt so viele Übertreibungen - und zwar Woche für Woche." Ihm sei das in der aktuellen Zeit schlicht zu einfach, immer direkt draufzuhauen oder andersherum auch direkt zu viel zu loben.

Umso schöner für ihn, mit diesem am Ende klaren Erfolg und auch seiner überzeugenden Leistung (über 80 Prozent der Pässe angebracht, 255 Yards und eben vier TDs) die Kritiker aus Week 1 verstummt zu haben - unter anderem wurden Stimmen laut, die dem Star-Quarterback die Identifikation mit "The Pack" in seinem vielleicht letzten Jahr abgesprochen hatten: "Es ist auf jeden Fall schön, eine solche Performance gezeigt und diese Trolle von unserem Rücken zu haben - zumindest für eine Woche."



Aaron Jones und die Sache mit der Asche

Noch überzeugender als der 37-jährige Aaron Rodgers spielte in diesem Monday Night Game übrigens sein Running Back Aaron Jones. Der 26-Jährige verzeichnete neben seinen über 100 Total Yards auch vier Total Touchdowns (drei Catches, ein Lauf) - und das an einem für ihn ganz besonderen Abend. Jones nämlich spielte zum ersten Mal im Lambeau Field, seit sein Vater im April verstorben war - und trug deswegen eine Halskette mit etwas Asche seines Dads um den Hals.



Das Blöde auf den ersten Blick nur: Der Running Back verlor die Kette wohl während einem seiner Touchdowns-Catches im zweiten Quarter - und fand sie auch trotz größerer Suchbemühungen nicht mehr. Für den Profi aber kein Problem, er hatte direkt eine romantische Erklärung für seinen sportverrrückten Vater parat: "Falls es einen perfekten Platz gegeben hat, um die Kette zu verlieren, dann hier. Hier hätte mein Dad gewollt, dass ich die Kette verliere. Deswegen weiß ich, dass er gerade lächelt."