Der deutsche Kicker Dominik Eberle muss sich in der NFL ein neues Team suchen. Wie die Green Bay Packers am Dienstag mitteilten, wurde der 25-Jährige aus Nürnberg entlassen.

Eberle war im Februar von dem Traditionsteam um Quarterback-Star Aaron Rodgers unter Vertrag genommen worden. Die Packers gaben in der gleichen Mitteilung die Verpflichtung von Gabe Brkic von den

Minnesota Vikings bekannt, der Eberles Platz im Kader übernimmt.

Die Packers hatten in der vergangenen Spielzeit die NFC North Division gewonnen, waren in den Play-offs aber überraschend an den San Francisco 49ers gescheitert.