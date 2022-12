Packers wahren Mini-Chance - Titelverteidiger aus dem Rennen

Aaron Rodgers hat die Green Bay Packers auf Kosten der Los Angeles Rams am Leben gehalten. Der Titelverteidiger ist aus dem Play-off-Rennen endgültig ausgeschieden.

Das 24:12 im Monday Night Game gegen die Rams bedeutete zwar erst den sechsten Saisonsieg im 14. Spiel für die Packers, dennoch ist das Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers weiterhin im Kampf um die Play-off-Tickets dabei und darf immer noch auf eine Wildcard hoffen.

Der Titelverteidiger muss indes bereits alle Hoffnungen begraben. Knapp ein Jahr nach dem Super-Bowl-Triumph stehen die Rams mittlerweile schon bei zehn Niederlagen - so etwas "gelang" ein Jahr nach dem Titelgewinn bisher nur den Denver Broncos.

Klar ist immer noch: Rodgers & Co. benötigen nach wie vor mächtig viel Schützenhilfe von anderen Mannschaften und dürfen sich selbst keinen Patzer mehr erlauben.

Rodgers mag den Montag

Kurz zum Spiel: Der "Gunslinger" führte seine Packers bei minus neun Grad im Lambeau Field zum Sieg, brachte 22 seiner 30 Würfe zu einem Mitspieler und hatte einen Touchdown-Pass und eine Interception in den Büchern stehen (229 Yards). In Monday Night Games hat Rodgers nun neun Siege in Serie aufzuweisen, nur Kenny Stabler hatte von 1975 bis 1980 mit elf Siegen eine längere Serie.

Für die Rams kam QB Baker Mayfield auf magere 111 Passing-Yards (11/21, 1 TD, 1 INT). Erst 22 Sekunden vor Schluss erreichte er mit einem 8-Yard-Pass auf Tyler Higbee die Endzone und sorgte für den Endstand.