Lions obenauf: Montgomery und St. Brown düpieren Packers im Lambeau Field

Die Kräfteverhältnisse in der NFC North sind offensichtlich nachhaltig verschoben. Die Detroit Lions haben die Green Bay Packers zum vierten Mal in Serie bezwungen.

Mit 34:20 entführten die Detroit Lions (3:1) zum Auftakt der vierten Runde in der NFL den Sieg aus dem Lambeau Field in Green Bay (2:2). Vor allem vor der Pause legten die Gäste aus Michigan umjubelt von zahlreich mitgereisten Fans ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Leistungsstärke ab und machten aus einem frühen 0:3 einen 27:3-Pausenstand.

zum Thema Week 4 im Überblick

David Montgomery, mit dem Divisionsrivalen Chicago Bears vormals nie gegen die Packers erfolgreich, glitt gefühlt unzählige Male durch die Defense der "Cheeseheads" und war am Ende mit 121 Yards Raumgewinn am Boden sowie drei Touchdowns der Matchwinner dieses Thursday Night Games.

"Gib ihm den Ball - und er macht etwas daraus"

"Jetzt kann ich meinem Sohn sagen, dass ich die Packers geschlagen habe", sagte der 26-Jährige nach Spielende. Er ist der erste Running Back in der Lions-Historie, dem drei Touchdowns in Green Bay gelangen. "Wir können immer auf ihn zählen. Gib ihm den Ball - und er macht etwas daraus", sagte der deutsche Receiver Amon-Ra St. Brown, der selbst mit einem gefangenen TD und 56 Yards Raumgewinn bei fünf Catches diesem Spiel den Stempel aufdrücken konnte.

Das starke Laufspiel der Gäste aus der "Motor City" machte ein Passfestival von Jared Goff nicht nötig. Der Spielmacher brachte 19 seiner 28 Würfe für 210 Yards an den Mann (1 TD/1 INT).

Podcast #65: NFL Preview Week 4 - Heben die Highspeed-Dolphins jetzt ab? Vorhang auf für die Festwochen aller europäischen NFL-Fans. An fünf der nächsten sieben Sonntage bekommen wir jeweils drei Live-Spiele zu humanen Zeiten im Free-TV präsentiert. Als Vorbereitung auf NFL Week 4 haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm: Thursday Night Game, Matchup der Woche, Icebreaker und Userfragen - sowie natürlich die Upset Picks. alle Folgen

Kurzes Aufbäumen der Packers

Green Bay, das bis zur Pause überhaupt kein Bein auf den Boden brachte und unter den Buhrufen der eigenen Fans in die Kabine verabschiedet wurde, zeigte im Anschluss immerhin Moral. Rodgers-Nachfolger Jordan Love (23/36, 246 Yards, 1/2) führte seine Farben bis auf 17:27 heran - mit einem kurzen Pass auf Christian Watson und einem Lauf über neun Yards in die Endzone.

Doch dies war nur ein Aufflackern der Hausherren-Kunst. Detroit startete im Anschluss einen zeitraubenden und von Goff bestens gemanagten Drive, dem Montgomery mit dem 34:17 die Krone aufsetzte. Insgesamt hatten die Lions in diesem Spiel über 38 Minuten das Spielgerät in ihren Reihen und waren schlussendlich der hochverdiente Sieger vor gut 78.000 Fans. Nach Siegen beim amtierenden Meister Kansas City Chiefs und nun in Lambeau ist mit den Lions in dieser Saison zu rechnen.