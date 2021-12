Viermal Rodgers: Packers drehen Spiel gegen die Bears - Neuer Brady-Rekord

Ein harter Kampf war nötig, bis das 45:30 der Green Bay Packers gegen die Chicago Bears feststand, Meister Tampa Bay brauchte die Overtime gegen Buffalo - Brady-Rekord inklusive.

Mit vier Touchdown-Pässen hat Superstar Aaron Rodgers die Packers zu einem letztlich klaren Sieg gegen die Bears geführt. Beim zehnten Sieg im 13. Spiel warf der "Gunslinger" für 341 Yards und verbuchte vier Touchdown-Pässe. Nach einem Pausenrückstand von 21:27 war auch die starke Packers-Defense für die Wende mitverantwortlich. Die Packers untermauerten ihre Ambitionen mit dem Sieg und liegen in der NFC North weiter klar vor den Mitbewerbern um die Minnesota Vikings (6:7). Die Bears liegen bei 4:9.

"Ziemlich cool": Brady hat die meisten Completions

Tom Brady holte sich indes einen weiteren Rekord. Der 44-jährige Spielmacher der Tampa Bay Buccaneers übertraf beim 33:27-Thriller gegen die Buffalo Bills die Bestmarke von 7142 erfolgreichen Pässen des früheren Saints-Quarterbacks Drew Brees. Brady musste um den Sieg allerdings zittern, nachdem die Bills in der zweiten Hälfte noch einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten. In der Verlängerung lief Breshad Perriman nach einem 58-Yard-Pass von Brady in die Endzone, es war der 700. Touchdown-Pass in Bradys Karriere.

"Das war ziemlich cool. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es nicht so weit gekommen wäre, aber am Ende zählen sie alle gleich viel", sagte Brady nach dem Krimi: "Wir müssen daraus lernen und weitermachen." Für die Bucs war es wie für die Packers der zehnte Sieg im 13. Saisonspiel, Brady überzeugte mit insgesamt 363 Passing-Yards, zwei geworfenen und einem erlaufenen Touchdown.

Kittle überragt bei dramatischem Overtime-Sieg der 49ers

Ähnlich spannend ging es in Cincinnati zu, wo die San Francisco 49ers beim Stand von 20:6 zunächst auf einen komfortablen Sieg zuzusteuern schienen. Doch dann drehte Bengals-Quarterback Joe Burrow auf, fand zweimal Ja’Marr Chase in der Endzone. 79 Sekunden vor Schluss stand es 20:20. Der starke Jimmy Garoppolo brachte die Niners noch in Field-Goal-Reichweite - doch der sonst so sichere Niners-Kicker Robbie Gould schoss aus 47 Yards mit Ablaufen der Uhr daneben! In der Overtime legten die Hausherren mit einem Field Goal vor. Doch "Jimmy G" hatte noch einen Drive im Ärmel, an dessen Ende ein Touchdown von Wide Receiver Brandon Aiyuk den 26:23-Erfolg für die 49ers (7:6) doch noch sicherte. Überragend bei den Gästen einmal mehr: Tight End George Kittle, der 13 Pässe (mitunter spektakulär) fing und auf 151 Yards und einen TD kam.

St. Brown stark, doch Lions kassieren elfte Niederlage

Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions gab es eine Woche nach dem umjubelten ersten Saisonsieg eine deutliche Klatsche gegen die Denver Broncos. Beim 10:38 war St. Brown der am meisten angespielte Passempfänger der Lions und kam auf acht Fänge für 73 Yards, konnte aber nicht verhindern, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr punktete und es die elfte Niederlage der Saison setzte.

