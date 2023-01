Green Bay demontiert Minnesota: Play-off-Endspiel gegen Detroit

Die Green Bay Packers haben ihre Chancen auf das Erreichen der Play-offs gegen allerdings desolate Minnesota Vikings gewahrt und stehen vor einem Endspiel. Auch die Seattle Seahawks sind noch im Rennen.

Im November schienen die Green Bay Packers bereits weg vom Fenster zu sein, nun haben sie das erreichen der Play-offs wieder in der eigenen Hand: Mit einem ebenso souveränen wie niemals gefährdeten 41:17-Erfolg über die Minnesota Vikungs unterstrichen die Packers eindrucksvoll ihre Ambitionen.

Dabei legten die Käsestädter zunächst einen Fehlstart hin: Kurz vor der eigenen Endzone verloren sie das Ei, so dass Vikings-Quarterback Kirk Cousins aus idealer Position mit seiner Offense auf das Feld kam. Doch Minnesota konnte die Steilvorlage nur zu einem Field Goal nutzen und ließ den eigentlich fast zwingenden Touchdown gegen eine allerdings starke Packers-Defense liegen. Dies sollte sich umgehend rächen: Denn Kick-Returner Keisean Nixon trug das Ei mit einem 105-Yards-Lauf spektakulär direkt in die Endzone der Vikings.

Cornerback Alexander nimmt Star-Receiver Jefferson aus dem Spiel

Nach dem erfolgreichen Extrapunkt durch Kicker Mason Crosby stand es so plötzlich 7:3 für Green Bay. Der Kickoff-Return war der Auftakt zu einer bärenstarken Vorstellung der Packers - und einer katastrophalen, mit Fehlern gespickten Darstellung der Vikings, die als Erster der NFC North ihr Play-off-Ticket schon längst in der Tasche hatten. Nach einer Interception trug Packers-Safety Darnell Savage das Ei zu einem 'Pick-Six' in die Endzone, Quarterback Aaron Rodgers fand zudem noch seinen Tight End Robert Tonyan für einen weiteren Touchdown. Nachdem Crosby Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte das Ei aus 56 Yards mit etwas Glück durch die Stangen jagte, ging es mit 27:3 in die Kabinen.

Week 17 im Überblick ...

Das dritte Viertel verlief ohne Punkte auf beiden Seiten. Einzig erwähnenswert war der erste erfolgreiche Catch von Minnesotas Star-Receiver Justin Jefferson. Der mit 1771 Yards beste Receiver der gesamten NFL wurde von Packers-Cornerback Jaire Alexander komplett aus dem Spiel genommen und blieb am Ende bei dem einen Catch über 15 Yards stehen. Im Schlussabschnitt machten die Packers dann endgültig den Deckel drauf: Runningback AJ Dillon tankte sich zu einem weiteren Touchdown in die Endzone. Dann ließ sich Vikings-Quarterback Kirk Cousins (ein Touchdown-Pass, drei Interceptions) das Ei aus der Hand schlagen, Rodgers nutzte das persönlich zum 41:3 aus. Die Messe war damit gelesen, die Packers schalteten in den Verwaltungsmodus und erlaubten ihrem demoralisierten Erzrivalen noch eine Ergebniskorrektur zum 41:17.

#38: NFL Preview - Letzte Chance - Vorbei? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht! Der Spieltag des rettenden Strohhalms - unter diesem Motto steht Woche 17 in der NFL. Die aktuelle Ausgabe von „Icing the kicker“ beschäftigt sich mit vorentscheidenden Duellen um die letzten Playoff-Plätze. Thomas, Detti und Daniel (als Urlaubsvertretung für Kucze) blicken voraus auf den Auftritt der Dolphins in New England. Sind die Träume der Delphine ohne Tua schon geplatzt? Schaffen die Jets oder die Seahawks die langersehnte Kehrtwende nach mehreren Niederlagen in Folge? Gelingt den Packers mit einem Sieg über Minnesota wirklich noch die Aufholjagd in der NFC? Und wie läuft der Knaller zwischen Cincinnati und Buffalo? Selbstverständlich gibt es zum Jahresausklang auch wieder unsere Upset-Picks des Spieltags. Einen guten Rutsch und viel Spaß mit der NFL am Neujahrstag! Die nächste Folge „Icing the kicker” gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #37: NFL Preview - Rohes Fest! Die NFL unterm Weihnachtsbaum 22.12.2022 #36: NFL Preview - Ja, is’ denn heut schon All-or-Nothing? 15.12.2022 #35: NFL Preview - Von „fetten Katzen” & Disneyland 08.12.2022 #34: Special Edition - NFL Power Rankings! 03.12.2022 weitere Podcasts

Damit steht Green Bay am 18. und letzten Spieltag der regulären Saison ein Showdown um die Teilnahme an den Play-offs bevor: Gewinnen die Packers (acht Siege, acht Niederlagen) ihr Heimspiel gegen die Detroit Lions (ebenfalls 8:8), würden sie das letzte noch offene Ticket in der NFC buchen. Kaum zu glauben, denn Ende November stand Green Bay nach einer Niederlagenserie bei 4:8 und war eigentlich schon weg vom Fenster. Doch nach einem perfekten Dezember und dem Sieg zum Jahresauftakt herrscht nun wieder Zuversicht im Lambeau Field: "Wir haben eine gute Geschichte zu erzählen, aber wir müssen sie noch zu Ende bringen", sagte Packers-Safety Adrian Amos, der mit einer Interception maßgeblich an der erneut überzeugten Defense Green Bays mitwirkte.

Seattle noch im Rennen: Eigener Sieg und Packers-Niederlage nötig - Rams am Boden

Neben Green Bay und Detroit hielten die Seattle Seahawks (8:8) mit dem 23:6 gegen die New York Jets ihre Play-off-Hoffnungen am Leben. Da die beiden NFC-North-Rivalen sich im direkten Duell gegenüberstehen werden, ist die Rechnung für Seattle relativ einfach: Bei einem eigenen Sieg am letzten Spieltag gegen die bereits ausgeschiedenen Los Angeles Rams sowie einem Sieg der Lions bei den Packers würden die Seahawks wegen des dann gewonnen Tie-Breaks noch als letztes NFC-Team in die Play-offs rutschen. Sollte allerdings Green Bay sein Heimspiel im Lambeau Field gewinnen, würde Seattle auch ein Erfolg gegen die Rams nichts nutzen, da in diesem Fall der Tie-Break zu Gunsten der Packers stehen würde.

Apropos Los Angeles Rams (5:11): Der noch amtierende Super-Bowl-Champion, der die Teilnahme an den Play-offs bereits zuvor meilenweit verpasst hatte, unterlag im Stadtduell mit den Chargers (10:6) mit 10:31. Bezeichnend für eine komplett missratene Saison der Rams, für die im Sommer wohl ein Neuaufbau anstehen wird.