Grealishs erwartete Scharmützel mit Carvajal

Auf den Außenbahnen ging es zwischen Real Madrid und Manchester City besonders heiß zu. Jack Grealish war mittendrin - und glaubt nicht, dass sich sein Team das Finale nehmen lässt.

Ab in die Bande: Dani Carvajal (hinten) im kompromisslosen Duell mit Jack Grealish. picture alliance / empics

Nach dem Schlusspfiff im Bernabeu klatschte Kyle Walker strahlend mit einem oberkörperfreien Kollegen ab, der gar nicht zu seiner Mannschaft gehörte. Und Vinicius Junior, der sein Trikot soeben mit Landsmann Ederson getauscht hatte, strahlte zurück.

Beide hatten sich im Champions-League-Halbfinalhinspiel am Dienstagabend ein rasantes Dauerduell auf Manchester Citys rechter Seite geliefert mit dem fairen Ergebnis, dass Vinicius Junior beim 1:1-Remis zwar Real Madrids Treffer erzielt hatte, Walker aber ein explizites Lob seines Trainers einheimste.

"So viele Leute haben zu mir gesagt: 'Du weißt, wie er sein wird'"

Bilder, in denen sich Jack Grealish und Dani Carvajal selig anlächeln, tauchten dagegen nicht auf. Gerade vor der Pause hatten sich die beiden auf der anderen Seite des Spielfelds mehrere Scharmützel geliefert, unter anderem checkte Reals Rechtsverteidiger in bester Eishockey-Manier Grealish in die Bande und täuschte danach eine Tätlichkeit des Flügelstürmers vor.

Der großzügige Schiedsrichter Artur Dias Soares ließ beide den Schlusspfiff ohne Verwarnung erleben, und auch Grealish hegte hinterher keinen Groll mehr - zumal er nichts anderes erwartet hatte: "So viele Leute haben zu mir gesagt: 'Du weißt, wie er sein wird'", sagte er bei "BT Sport". "Aber es war ein gutes Duell, ich habe es wirklich genossen."

Obwohl er in beiden Waden Krämpfe hatte ("Das hatte ich noch nie"), verließ Grealish das Bernabeu auch sonst mit einem guten Gefühl. "Wir haben die perfekte Balance zwischen Erfahrung und einigen Youngstern, und wir haben einfach Qualität. Ich habe mich noch nie so selbstbewusst gefühlt, wenn ich auf den Platz gehe, wie mit diesen Spielern um mich herum."

"Im Etihad fühlen wir uns unaufhaltsam"

In Madrid half dabei auch seine Mutter: "Ich habe vor dem Spiel eine Nachricht meiner Mum bekommen mit den Worten: 'Das sind die Abende, von denen du als Kind geträumt hast.'" Und sie habe recht: "Wenn man in einem Champions-League-Halbfinale in einem solchen Stadion spielt und jeder auf der Welt zuschaut, musst du dich manchmal kneifen."

Während er selbst einmal mehr als Ballschlepper, beim Anlaufen und auch im Zweikampf überzeugte (kicker-Note 2,5), sorgte Kevin De Bruyne mit seinem Distanzschuss für den Endstand, den Grealish als "fair" bezeichnete. "Das war ein unglaublicher Schuss von Kevin, wir sehen das täglich im Training. Man kann sich keinen Besseren wünschen, dem der Ball vor die Füße fällt", schwärmte Grealish und glaubt nicht nur deshalb fest an den Finaleinzug: "Im Etihad fühlen wir uns unaufhaltsam." Wettbewerbsübergreifend hat ManCity alle 15 Heimspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen.