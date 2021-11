Grealish und die Folgen: Aston Villa entlässt Trainer Smith

Nächster Trainerwechsel in der Premier League: Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich Aston Villa von Trainer Dean Smith getrennt.

Der 50-Jährige hatte Villa in seiner ersten Saison die Premier League geführt, in seiner zweiten zum Klassenerhalt und ins Ligapokalfinale. Nach dem elften Platz in der Vorsaison und dem Rekordverkauf von Jack Grealish zu Manchester City steht der Traditionsklub aktuell jedoch nur knapp über den Abstiegsrängen - nach fünf Niederlagen am Stück.

"In diesem Jahr haben wir nicht die kontinuierlichen Verbesserungen in Ergebnissen, Leistungen und in der Tabelle gesehen, die wir uns alle erhofft hatten", wird CEO Christian Purslow am Sonntag in der Pressemitteilung zitiert. "Deswegen haben wir uns zu einem Wechsel entschieden."

Smith war in dieser Saison daran gescheitert, die Offensive ohne Schlüsselspieler Grealish erfolgreich neu auszurichten. Für Emiliano Buendia (Norwich, ca. 38 Millionen Euro), Danny Ings (Southampton, ca. 29 Millionen Euro) und Leon Bailey (Leverkusen, ca. 32 Millionen Euro) hatte Villa im Sommer rund 100 Millionen Euro an Ablöse ausgegeben.

Smiths Aus ist bereits der fünfte Trainerwechsel der laufenden Premier-League-Saison. Vor ihm hatten bereits Xisco Munoz (Watford), Steve Bruce (Newcastle), Nuno Espirito Santo (Tottenham) und Daniel Farke (Norwich) ihre Posten räumen müssen.