"Grazie Puma": Italien hat nach 20 Jahren einen neuen Ausstatter

Wie der italienische Fußballverband Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) am Donnerstag offiziell bekanntgegeben hat, wird die Squadra Azzurra ab dem Jahr 2023 nicht mehr vom deutschen Sportartikelhersteller "Puma" ausgestattet.

20 Jahre lang hat das börsennotierte deutsche Unternehmen "Puma" mit Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach die italienische Nationalmannschaft mit Trikots ausgestattet. Natürlich in den klassischen Farben azurblau und weiß. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die FIGC mitgeteilt hat, endet die bis Ende dieses Jahres laufende Zusammenarbeit ohne eine weitere Vertragsverlängerung.

"20 Jahre auf unserer Brust - Grazie, Puma", schrieb der italienische Verband passend dazu in einem Twitter-Post. Dieser umfasst auch ein knapp einminütiges Video, das ein paar Highlights und Aktionen von Granden wie den Weltmeistern Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Luca Toni, Francesco Totti oder anderen Größen wie Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne und Jorginho zeigt.

Der neue Ausstatter

In den 20 Jahren, in denen "Puma" die Azzurri ausgestattet hat, ist Italien in Deutschland 2006 Weltmeister geworden, hat im vergangenen Jahr zudem die wegen Corona um ein Jahr verschobene EM 2020 gewonnen und zweimal in Folge die WM verpasst.

13 verschiedene Designs hat es in diesen Jahren gegeben. "Danke, dass ihr uns beim Sprung an die Weltspitze und danach an die von ganz Europa begleitet habt", heißt es in dem Statement weiter. "Und bei jedem unserer Siege und jeder unserer Niederlagen."

Der Nachfolger des bisherigen Ausstatters ist bereits bekannt, ist ebenfalls börsennotiert und hat seinen Sitz ebenfalls im mittelfränkischen Herzogenaurach: "adidas". Die beiden Unternehmen sind einst von den Brüder Adolf "Adi" Dassler und Rudolf gegründet und etabliert worden.