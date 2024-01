Grazer AK schnappt sich LASK-Talent Zirngast

Zweitliga-Tabellenführer Grazer AK gibt die Verpflichtung von Mittelfeldtalent Gabriel Zirngast bekannt. Wie die Steirer vermelden, unterschreibt der 21-jährige einen Leihvertrag über eineinhalb Jahre mit Kaufoption. Der zweifache U-21-Nationalspieler Österreichs war zuletzt für die LASK-Amateure OÖ aktiv.

Beim Grazer AK gibt man die leihweise Verpflichtung von Mittelfeldtalent Gabriel Zirngast bekannt. Der 21-jährige Profi kommt von den LASK Amateuren OÖ zum Tabellenführer der 2. Liga und unterzeichnet einen Vertrag über eineinhalb Jahre inklusive Kaufoption. Der mehrfache Nachwuchsnationalspieler Österreichs brachte es in der abgelaufenen Herbstsaison auf 15 Einsätze in der Regionalliga Mitte und steuerte dabei zwei Treffer bei. In der vergangenen Spielzeit zählte er mit zehn Treffen in 23 Partien zu den erfolgreichsten Torschützen der Linzer und kam auch für das Profiteam auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg freut sich über die Verpflichtung des zweifachen U-21-Nationalspieler Österreichs und hält große Stücke auf das Mittelfeldtalent: "Gabriel ist ein Spieler mit großer Zukunft und passt perfekt zu unserer Vision des Vereins. Wir sind überzeugt, dass Gabriel eine wichtige Rolle in unserem Streben nach sportlichem Erfolg spielen kann."

Auch der gebürtige Niederösterreicher blickt nach lehrreichen Jahren in der Stahlstadt seiner zukünftigen Aufgabe beim Grazer Traditionsklub mit viel Vorfreude entgegen: "Ich freue mich riesig, Teil des GAK zu sein und kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Der Verein hat große Ambitionen, und ich bin hier, um dazu beizutragen, diese zu erreichen." Nach den ersten 15 Runden liegt der GAK mit 37 Punkten klar auf Aufstiegskurs und hat bereits acht Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Ried.